СМИ: Трамп заявил о скорой капитуляции Ирана

2 минуты чтения 14:14

Президент США Дональд Трамп заявил на виртуальной встрече с лидерами стран «Большой семерки» (G7), что Иран «вот-вот капитулирует». Об этом сообщает Axios со ссылкой на три источника, знакомых с содержанием разговора.

Издание отмечает, что через сутки было опубликовано первое обращение нового лидера Ирана, которым стал аятолла Моджтаба Хаменеи, сын погибшего при ударе США предыдущего лидера страны Али Хаменеи. Он пообещал отомстить за иранских «мучеников» и открыть новые фронты в войне, «где у противника мало опыта и он крайне уязвим».

Как пишет Axios, Трамп выражает одинаковую уверенность в том, каким будет исход войны, как в частных разговорах, так и публично, однако его оценка иногда не соответствует реальности. Так, в Иране пока не наблюдается никаких признаков краха режима спустя две недели войны. Власти страны напротив предпринимают шаги для усиления своего влияния, перекрыв доступ судов к Ормузскому проливу.

Отмечается, что на виртуальной встрече с лидерами G7 Трамп заявил об уничтожении «раковой опухоли, которая угрожала всем нам» и о том, что, по его мнению, в Иране не осталось ни одного живого чиновника, обладающего полномочиями для принятия решения о капитуляции.

«Никто не знает, кто лидер, поэтому никто не может объявить о капитуляции», — заключил Трамп. Он также высмеял нового лидера Ирана, назвав его «слабаком». В то же время лидеры «Большой семерки» призвали американского президента завершить войну в Иране как можно скорее, опасаясь ее экономических последствий. На это Трамп, как утверждают источники Axios, ответил, что ситуация в Ормузском проливе улучшается и что коммерческие суда должны возобновить работу в этом районе.

Собеседники издания отметили, что Трамп был «неоднозначен и уклончив», говоря о своих целях и сроках завершения войны. Некоторые участники после разговора пришли к выводу, что он хочет свернуть войну, другие же придерживались противоположного мнения.

