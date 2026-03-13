EN
Мир

Шеф-повара лучшего в мире ресторана обвинили в жестоком обращении с персоналом

2 минуты чтения 10:23

Знаменитый шеф-повар из Дании Рене Редзепи, который основал несколько раз признанный лучшим в мире ресторан с тремя звездами «Мишлен» Noma, объявил, что уходит в отставку. Это произошло на фоне многочисленных обвинений в жестоком обращении с сотрудниками, а также систематическом психологическом и физическом насилии над персоналом кухни. Об этом пишет СNN.

7 марта американская газета The New York Times опубликовала материал с заголовком «Удары кулаками, шлепки, крики: прошлое шеф-повара, связанное с насилием, преследует Noma, лучший ресторан мира», который был построен на свидетельствах более чем 35 бывших сотрудников заведения. По их словам, в период с 2009 по 2017 годы Редзепи регулярно бил работников кухни по лицу, колол их кухонными инструментами, запугивал, унижал и подвергал публичным оскорблениям.

«Идти на работу было все равно что идти на войну», — сказала бывшая сотрудница заведения по имени Алессия. 

Другой неназванный экс-сотрудник, работавший в Noma в 2012 году, сообщил, что наказание всей команды за ошибку одного человека было обычной практикой. «Он просто проходил вдоль линии и бил нас в грудь», — рассказал он.

Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он?
Криминал12 минут чтения

В ответ на обвинения бывших сотрудников Редзепи опубликовал в инстаграме пост, в которым выразил сожаление о случившемся.

«Последние недели привлекли внимание и вызвали важные разговоры о нашем ресторане, отрасли и моем прошлом стиле руководства. Я работал над тем, чтобы стать лучшим руководителем, и Noma на протяжении многих лет предпринимала серьезные шаги, чтобы изменить свою внутреннюю культуру. Я понимаю, что эти изменения не исправят прошлое. Одних извинений недостаточно; я полностью беру на себя ответственность за собственные действия», — отметил Редзепи.

«Проявил слабость по отношению к Леночке»
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Мать двоих детей не могли найти больше года. Муж говорил, что она ушла за покупками и не вернулась — но в этой версии были несостыковки
Криминал9 минут чтения

Он добавил, что после более чем двух десятилетий работы решил «отойти в сторону и позволить новым лидерам вести ресторан к следующему этапу развития». Редзепи также сообщил, что покинул совет директоров MAD — некоммерческой организации, которую он основал в 2011 году для поддержки начинающих шеф-поваров.

По данным СNN, отставка шеф-повара произошла в день открытия нового pop-up-проекта Noma в Лос-Анджелесе, где гостям предлагается дегустационный сет стоимостью 1500 долларов (более 118 тысяч рублей). Отмечается, что все места на 16-недельную гастрономическую резиденцию были распроданы всего за несколько минут после старта продаж.

