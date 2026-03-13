Американский самолет-заправщик разбился в Ираке

Центральное командование армии США (CENTCOM) заявило, что в «дружественном воздушном пространстве» в Ираке потерпел крушение американский самолет-заправщик KC-135. На борту находились как минимум пять членов экипажа, однако об их состоянии не сообщается, пишет CNN.

Инцидент произошел в четверг, 12 марта. Отмечается, что воздушное судно разбилось во время операции «Эпическая ярость».

«В инциденте участвовали два самолета. Один из самолетов упал в западной части Ирака, а второй благополучно приземлился. Это не было связано с вражеским огнем или дружественным огнем», — говорится в заявлении CENTCOM.

При этом в Центральном командовании не уточнили, какую именно задачу выполняли самолеты, участвовавшие в инциденте. Также неизвестно о количестве раненых или погибших на борту.

«Более подробная информация будет предоставлена по мере развития ситуации. Мы просим вас проявить терпение, пока мы собираем дополнительные сведения и предоставляем разъяснения семьям военнослужащих», — сказали в CENTCOM.

Несмотря на то что американское военное командование отвергло версию о поражении самолета, проиранская группировка «Исламское сопротивление в Ираке» заявила о своей причастности к инциденту, пишет Reuters. В заявлении группировки говорится, что воздушное судно было сбито «в защиту суверенитета и воздушного пространства страны».

Reuters сообщает, что на борту разбившегося самолета могли находиться шесть военнослужащих.

Разбившийся KC-135 фактически представляет собой «летающую заправочную станцию», которая позволяет самолетам дозаправляться в воздухе, таким образом увеличивая дальность полета и время пребывания в зоне боевых действий, отмечает CNN. Сообщается, что экипаж KC-135 состоит из трех–четырех военнослужащих: пилота, второго пилота и оператора заправочной штанги — специалиста, выполняющего дозаправку других самолетов в воздухе. В некоторых миссиях в состав экипажа также входят штурманы, говорится в справочных материалах ВВС США.

Отмечается, что самолеты KC-135 могут также переоборудовать для перевозки грузов и медицинских пациентов.