EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Редчайшее природное явление наблюдали в Сахаре

2 минуты чтения 01:59 13 марта | Обновлено: 02:00 13 марта
Редчайшее природное явление наблюдали в Сахаре

Туристы и местные жители в городе Айн-Сефра в Алжире наблюдали редчайшее природное явление: заснеженные барханы в Сахаре, крупнейшей пустыне планеты, сообщает The Sun.

Снег в Сахаре выпал в седьмой раз за последние 40 лет. После выпадения осадков температура днем опустилась ниже нуля. В последний раз снег в Айн-Сефре выпадал в 2016 году, а до этого — только в 1979-м.

Однако, как отмечает издание, при дневной температура в +30 градусов по Цельсию снег продержался недолго и быстро растаял. Тем не менее жители и туристы успели покататься по заснеженным барханам.

Люди объели пингвинов
Люди объели пингвинов
Из-за этого уже погибли больше 60 тысяч особей, а через 10 лет на африканском континенте их может не остаться вовсе
Мир6 минут чтения

При этом необычные для пустыни зимние погодные условия в последние годы затрагивали и другие части региона, например, восточную Сахару, Саудовскую Аравию, а также Ливан, где температура в пустынных районах опускалась примерно до -3 градусов по Цельсию.

В последнее десятилетие, по данным издания, подобные аномалии для Сахары происходят все чаще. Эксперты связывают изменения погоды с глобальным потеплением: холодные воздушные массы из Атлантики и Средиземного моря достигают Сахары, что приводит к осадкам в пустыне.

Специалисты NASA, опираясь на информацию, собранную с помощью спутника NASA Grace, отслеживающего изменения в окружающей среде планеты, еще в 2025 году заявляли об участившихся экстремальных и аномальных погодных явлениях.

По мнению ученых, на которые ссылается The Guardian, изменения климата — это наиболее вероятная причина наблюдаемой тенденции. При этом, как отмечается, интенсивность экстремальных явлений, вероятно, растет даже быстрее, чем глобальные температуры.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Фото:Share / Telegram

Посмотрите другие материалы

Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Общество
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие
00:01
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Криминал
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он?
00:01 10 марта
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Криминал
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Мать двоих детей не могли найти больше года. Муж говорил, что она ушла за покупками и не вернулась — но в этой версии были несостыковки
00:01 8 марта
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Криминал
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Спустя 25 лет все еще неизвестно, кем были преступники и чего хотели. Эта трагедия унесла жизни 13 человек
00:01 6 марта
Приемные родители годами растлевали детей
Мир
Приемные родители годами растлевали детей
Это было частью эксперимента известного сексолога, который отправлял мальчиков на воспитание к педофилам. Он считал, что ничего страшного не происходит
00:01 4 марта

Самое читаемое

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
30 сентября 2024
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их