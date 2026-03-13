Редчайшее природное явление наблюдали в Сахаре

Туристы и местные жители в городе Айн-Сефра в Алжире наблюдали редчайшее природное явление: заснеженные барханы в Сахаре, крупнейшей пустыне планеты, сообщает The Sun.

Снег в Сахаре выпал в седьмой раз за последние 40 лет. После выпадения осадков температура днем опустилась ниже нуля. В последний раз снег в Айн-Сефре выпадал в 2016 году, а до этого — только в 1979-м.

Однако, как отмечает издание, при дневной температура в +30 градусов по Цельсию снег продержался недолго и быстро растаял. Тем не менее жители и туристы успели покататься по заснеженным барханам.

При этом необычные для пустыни зимние погодные условия в последние годы затрагивали и другие части региона, например, восточную Сахару, Саудовскую Аравию, а также Ливан, где температура в пустынных районах опускалась примерно до -3 градусов по Цельсию.

В последнее десятилетие, по данным издания, подобные аномалии для Сахары происходят все чаще. Эксперты связывают изменения погоды с глобальным потеплением: холодные воздушные массы из Атлантики и Средиземного моря достигают Сахары, что приводит к осадкам в пустыне.

Специалисты NASA, опираясь на информацию, собранную с помощью спутника NASA Grace, отслеживающего изменения в окружающей среде планеты, еще в 2025 году заявляли об участившихся экстремальных и аномальных погодных явлениях.

По мнению ученых, на которые ссылается The Guardian, изменения климата — это наиболее вероятная причина наблюдаемой тенденции. При этом, как отмечается, интенсивность экстремальных явлений, вероятно, растет даже быстрее, чем глобальные температуры.