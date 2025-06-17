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Мир

Погодные явления становятся экстремальнее и разрушительнее

2 минуты чтения 14:01

Новые данные NASA показывают резкий рост интенсивности погодных явлений. Специалисты, опираясь на информацию, собранную с помощью спутника NASA Grace, отслеживающего изменения в окружающей среде планеты, говорят, что экстремальные явления, такие как наводнения и засухи, становятся все более частыми, продолжительными и разрушительными. Об этом пишет The Guardian. 

Так, показатели экстремальных событий за прошлый год вдвое превысили среднее значение за период с 2003 по 2020 годы. Настолько резкий рост, как пишет издание, оказался неожиданным, а специалисты в области климата «поражены и встревожены» последними данными. 

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The Guardian отмечает, что, по мнению ученых, изменение климата — это наиболее вероятная причина наблюдаемой тенденции. При этом, как отмечается, интенсивность экстремальных явлений, вероятно, растет даже быстрее, чем глобальные температуры.

Неназванный эксперт Метеобюро заявил британской газете, что специалисты давно предсказывали увеличение числа экстремальных явлений, и подчеркнул, теперь это становится реальностью. Он также считает, что люди не готовы к погодным условиям, выходящим за рамки прежнего опыта.

Данные, на основе который делались эти выводы, пока не прошли проверку, подчеркивается в статье. Кроме того исследователи отмечают, что потребуется еще как минимум десять лет, чтобы окончательно подтвердить наличие устойчивой тенденции по росту катастрофических наводнений или засух.

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«Мы пока не можем доказать причинно-следственную связь — нам понадобится гораздо более длинный набор данных. Трудно точно определить, что здесь происходит, но другие события указывают на то, что движущим фактором является [глобальное] потепление. Мы наблюдаем все больше и больше экстремальных событий по всему миру, так что это, безусловно, тревожно», — прокомментировала ситуацию научный сотрудник Лаборатории гидрологических наук в Центре космических полетов имени Годдарда в NASA Бейлинг Ли, которая участвовала в сборе данных. 

Ее коллега руководитель отдела гидрологических наук в Goddard Мэттью Роделл также призвал к осторожности в интерпретации новых данных, но назвал их «пугающими». 

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