EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Бывший психотерапевт «лечил» пациентку оральным сексом

2 минуты чтения 17:50

В Великобритании вынесли приговор бывшему психотерапевту Джеральду Пеку, которого еще в 80-х годах лишили права заниматься профессиональной деятельностью из-за обвинений в сексуализированном насилии. Согласно судебным документам, Пек позиционировал себя как высококлассного специалиста по биоэнергетике, который может «излечить родовую травму» с помощью прикосновений к интимным местам и орального секса. Об этом пишет The Guardian.

«Институт биоэнергетики запретил вам практиковать свою деятельность потому что в конце 1980-х годов вы использовали свое положение для сексуализированного насилия над женщинами под видом терапии. С тех пор вы были не более чем шарлатаном и мошенником», — заявил во время вынесения приговора судья Королевского суда Льюиса.

Одна из пострадавших от сексуализированного насилия со стороны бывшего психотерапевта добивалась справедливости в этом деле пять лет. Так, в 2021 году женщина, имя которой не называется, обратилась с заявлением в полицию и попросила привлечь Пека к ответственности. Она рассказала, что обратилась к нему по совету знакомого, так как нуждалась в психологической помощи. Женщина страдала от тревожности и депрессии.

В своем заявлении она указала, что Пек убеждал ее посещать сеансы несколько раз в неделю, причем некоторые из них продолжались по несколько часов. По словам женщины, во время так называемой терапии он требовал раздеваться и целовать его. Лже-специалист объяснял такие действия необходимостью «успокоить нервную систему» женщины и утверждал, что ее «внутренний ребенок нуждается в сосании».

Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он?
Криминал12 минут чтения

Пострадавшая вспоминает, что с каждым разом сеансы включали в себя все больше обнаженности и прикосновений. По ее словам, Пек несколько раз вводил в нее палец, чтобы «излечить родовую травму», а в другой раз изнасиловал ее орально и попытался убедить заняться с ним сексом для «высвобождения энергии».

Полиция завела дело и арестовала Пека, однако спустя два месяца закрыла дело из-за недостаточных доказательств его вины. Возобновления уголовного дела пострадавшая смогла добиться с помощью правозащитников.

«Проявил слабость по отношению к Леночке»
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Мать двоих детей не могли найти больше года. Муж говорил, что она ушла за покупками и не вернулась — но в этой версии были несостыковки
Криминал9 минут чтения

«Даже после того, как дело было возобновлено, я чувствовала, что этот вопрос просто откладывали на потом в течение многих лет. По пути его подбирали множество разных детективов и адвокатов, но никто не знал, что с ним делать. Просто не было понимания того дисбаланса сил, который присущ терапевтическим отношениям. Первый юрист из Службы королевского прокурора, который рассматривал это дело, просто сказал мне: “О, да вы просто двое взрослых людей, дающих согласие на какую-то альтернативную мистическую терапию”», — вспоминает пострадавшая.

Спустя годы расследований Пека признали виновным по пяти пунктам обвинения в сексуализированных преступлениях. По решению суда от 12 марта, мужчина проведет в тюрьме 11 лет. Кроме того, он должен будет выплатить пострадавшей 9 730 фунтов стерлингов (около 13 тысяч долларов) в качестве компенсации морального вреда и расходов на терапию после пережитого насилия.

«Эти годами длившиеся полицейское расследование и судебный процесс были столь же травматичными для меня, как и само насилие. Никому не пожелала бы пройти через такое, это был ад», — поделилась пострадавшая.

Комментируя дело, адвокат Катриона Рубенс рассказала, что каждый месяц к ней обращаются как минимум три человека, которые сообщают о сексуализированном и эмоциональном насилии со стороны терапевтов. При этом, по ее словам, пострадавшие почти не могут добиться справедливости поскольку правоохранительным органам сложно понять «динамику отношений и дисбаланс власти в терапевтической среде».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Общество
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие
00:01 12 марта
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Криминал
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он?
00:01 10 марта
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Криминал
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Мать двоих детей не могли найти больше года. Муж говорил, что она ушла за покупками и не вернулась — но в этой версии были несостыковки
00:01 8 марта
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Криминал
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Спустя 25 лет все еще неизвестно, кем были преступники и чего хотели. Эта трагедия унесла жизни 13 человек
00:01 6 марта
Приемные родители годами растлевали детей
Мир
Приемные родители годами растлевали детей
Это было частью эксперимента известного сексолога, который отправлял мальчиков на воспитание к педофилам. Он считал, что ничего страшного не происходит
00:01 4 марта

Самое читаемое

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Горящие новости
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
30 сентября 2024
Горящие новости
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века