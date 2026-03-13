Анонсирован первый Кубок мира по гонкам спермы

Американский стартап Sperm Racing анонсировал, что в этом году он впервые проведет Кубок мира по гонкам спермы. Ранее стартап уже проводил подобные гонки и транслировал их в сети, но на мировой уровень он вышел в первый раз.

В анонсе сказано, что в соревнованиях примут участие «спортсмены» из 128 стран, а за победу предусмотрен приз в размере ста тысяч долларов. Заявку на участие могут подать люди от 18 лет, у которых нет заболеваний, передающихся половым путем, которые готовы предоставить биологический материал и участвовать в записи видеороликов для освещения конкурса. При этом в релизе отмечается, что подача заявки еще не гарантирует участие в Кубке.

При этом участвовать в соревнованиях запрещено тем, кто каким-либо образом связан со стартапом, кого уличили в попытках манипулировать результатами или правом на участие в конкурсе и кто предоставил заведомо ложную информацию.

«Гонки сперматозоидов — это научно обоснованный соревновательный вид спорта. Во время Кубка мира по гонкам сперматозоидов 2026 года спортсмены будут соревноваться, представляя свою страну, проходя отборочные этапы, матчи и турнирные раунды, которые будут транслироваться и публиковаться в открытом доступе», — сказано в описании соревнования.

Также организаторы заявили, что «спортсмены» смогут представлять ту страну, в которой они родились, где живет хотя бы четверть их предков, выходцами из которой является хотя бы один из родителей или где у участника есть вид на жительство или гражданство.

Прием заявок закрывается 23 марта. Ранее стало известно, что основатель стартапа Sperm Racing, 18-летний Эриком Чжу, заработал на нем десятки миллионов долларов менее чем за год и привлек к своей компании внимание прессы и поклонников.