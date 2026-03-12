Покойный финансист и педофил Джеффри Эпштейн признавался пострадавшей от систематического сексуализированного насилия с его стороны, что у него есть ребенок от «идеальной женщины». Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на пакет документов, недавно рассекреченных Министерством юстиции США.

Согласно документам, пострадавшая, имя которой не называется, переехала в Нью-Йорк в 2005 году для того, чтобы построить модельную карьеру. В том же году знакомые из этой сферы познакомили юную девушку с Эпштейном.

В январе 2020 года женщина рассказала ФБР, что ей было всего 16 лет, когда финансист впервые изнасиловал ее. После этого, по ее словам, Эпштейн хвастался знакомым, что она «лучшая минетчица».

Однажды, когда они вместе были в его нью-йоркском особняке, Эпштейн показал ей фотографию некой светловолосой девушки и признался, что она родила ему ребенка.

«Эпштейн сказал, что это мать его ребенка. В его доме была скульптура торса, Эпштейн сказал, что слепок был сделан с этой женщины. Он утверждал, что женщина идеальна и ее мужу очень повезет», — следует из показаний пострадавшей.

Также Daily Mail обнаружил в файлах фотографию, на которой Эпштейн обнимает светловолосую женщину с младенцем на руках в своем особняке в Нью-Йорке. На другом снимке финансист отдельно позировал с ребенком на руках. Все лица, за исключением Эпштейна были скрыты, их личности не были установлены, отмечает таблоид.

Интерес к возможному тайному ребенку Эпштейна всплыл после того, как в прошлом месяце были опубликованы письма его бывшей близкой подруги Сары Фергюсон. Как сообщал New York Post, в сентябре 2011 года бывшая герцогиня Йоркская написала Эпштейну и поздравила его с тем, что он стал отцом. Позднее брат финансиста отверг эту информацию и заявил, что у его брата никогда не было детей.

В 2029 году газета New York Times сообщала, что Эпштейн был одержим «трансгуманизмом» — наукой об «улучшении» человеческой популяции с помощью технологий, в том числе искусственного интеллекта и генной инженерии. В статье говорилось, что педофил рассказал ученым о плане засеять человечество своей ДНК, оплодотворяя женщин на своем ранчо в Нью-Мексико.