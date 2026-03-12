Nvidia вложила миллиарды долларов в компанию сооснователя «Яндекса»

Глобальный IT-гигант Nvidia решил инвестировать два миллиарда долларов в компанию Nebius, которую возглавляет сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож. О заключении сделки, как пишет газета Financial Times, сообщили накануне представители Nebius.

Nebius Group — это бывшая нидерландская Yandex N.V., материнская компания «Яндекса», получившая новое название после продажи российских активов «Яндекса» в летом 2024 года за 5,4 миллиарда долларов. Она предоставляет облачную инфраструктуру для искусственного интеллекта.

За последний год рыночная капитализация компании выросла почти втрое и достигла примерно 25 миллиардов долларов. При этом семье Воложа принадлежит доля в размере около 13%.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года Аркадий Волож попал под санкции Евросоюза. 10 августа 2023 года СМИ опубликовали антивоенное заявление бизнесмена.

«Я категорически против варварского вторжения России в Украину, где у меня, как и у многих, есть друзья и родственники. Я в ужасе от того, что каждый день в дома украинцев летят бомбы», — говорилось в нем. При этом Волож добавил, что он не живет в России с 2014 года, но понимает, что и на нем «есть доля ответственности за действия страны». Тогда же с личного сайта Воложа пропало упоминание России.

После этого адвокаты Воложа обратились к властям Евросоюза с просьбой исключить его из санкционных списков. 13 марта 2024 года Европейский совет объявил о снятии санкций с сооснователя «Яндекса».

27 февраля агентство Bloomberg, ссылаясь на неназванный информированный источник, сообщило, что Аркадий Волож отказался от российского гражданства.