Евросоюз снял санкции с сооснователя «Яндекса»

Евросоюз исключил из санкционного списка сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа, выступившего против войны в Украине. Об этом говорится в журнале Европейского совета.

Помимо Воложа, санкции сняли с еще 11 человек. Среди них — глава европейского отделения мотоклуба «Ночные волки» Юзеф Гамбалек и бывший вице-президент АФК «Система» Сергей Мндоянц. По данным Reuters, санкции в отношении Воложа, Хамблека и Мндоянца в Евросоюзе признали «юридически неоправданными».

Некоторых людей исключили из списка в связи с их смертью. В частности, из него убрали командира ЧВК Вагнера Дмитрия Уткина, погибшего в августе прошлого года вместе с ее основателем Евгением Пригожиным при крушении самолета, сенатора Елену Авдееву и заместителя командующего ЮВО генерала Олега Цокова. Последний погиб в Украине летом 2023 года.

О том, что Воложа могут исключить из санкционного списка, в феврале сообщили источники Reuters. Они отмечали, что аргументы против Воложа ослабевают, потому что он разрывает связи с «Яндексом».

Санкции против Воложа из-за российского вторжения в Украину ввели в июне прошлого года. В августе бизнесмен выступил против войны и убрал со своего сайта все упоминания России.

В феврале этого года «Яндекс» объявил о разделе компании. Нидерландская Yandex N.V. договорилась о продаже своего бизнеса в России за 475 миллиардов рублей. Основным владельцем российского бизнеса станет «Консорциум.Первый», который возглавляют менеджеры «Яндекса». Волож же, как планируется, будет сам развивать часть бизнеса за пределами России.

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