Следы жившего сотни лет под землей сообщества нашли в Испании

В пещерном комплексе на севере Испании археологи нашли следы сообщества, обитавшего под землей в Средневековье. Об этом говорится в статье, опубликованной в научном журнале Science Advances.

«Наши данные показывают, что это сообщество оставалось относительно изолированным не менее пяти веков», — сказал специалист по палеогенетике и молекулярной археологии Рикардо Родригес Варела. Он пояснил, что анализ ДНК показал низкий уровень генетических связей с населением Северной Африки и Ближнего Востока, характерных для других жителей средневековой Иберии.

Раскопки проводились в комплексе естественных скальных пещер Лас-Гобас. Археологи установили, что люди жили там приблизительно с VII по XI век. В ходе исследований ученые обнаружили останки 33 человек.

Генетический анализ показал, что около 63% исследованных образцов ДНК имеют признаки близкородственных связей. По словам ученых, это означает, что жители поселения на протяжении многих поколений вступали в браки внутри небольшого сообщества. Длительная изоляция привела к снижению генетического разнообразия и, вероятно, ухудшению состояния здоровья.

Кости некоторых людей также имеют следы переломов и колотых ран. Исследователи предполагают, что часть травм могла быть нанесена мечами. Это может свидетельствовать о конфликтах внутри сообщества.

Дополнительный анализ древней ДНК выявил следы вируса оспы. По мнению ученых, заболевание могло распространяться через свинину, которая была важным источником пищи для жителей пещерного поселения. Из-за изоляции и отсутствия медицинских знаний эпидемии могли быстро охватывать всю общину.

«Удивительно, сколько информации нам удалось получить об этой группе людей благодаря археогенетическим исследованиям», — отметил соавтор исследования Андерс Гетерстрем. По его словам, к X веку оспа уже присутствовала в Лас-Гобас и, вероятно, распространилась по Европе, а не попала на Пиренейский полуостров через исламские территории, как предполагалось ранее.

Ученые считают, что поселение существовало несколько столетий, однако к концу XI века было заброшено. Причиной могли стать сразу несколько факторов — болезни, нехватка ресурсов и политические изменения в регионе. К моменту окончательного запустения пещеры фактически превратились в некрополь, где были похоронены многие жители.