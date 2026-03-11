EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

СМИ сообщили о конце моды на молодых жен ради статуса

2 минуты чтения 11:57

В США сокращается разрыв в возрасте между супругами среди самых богатых пар, выяснили дата-журналисты The Economist. Согласно данным, собранным в Центре демографии Университета Миннесоты, браки состоятельных мужчин с так называемыми «Trophy wives» сегодня встречаются не чаще, чем в среднем по населению.

Этот термин часто используется в уничижительном или ироничном смысле, чтобы описать молодую и привлекательную супругу состоятельного мужчины.

Образ «жен-трофеев» давно укоренился в американской популярной культуре, отмечает The Economist. Даже писатели и сценаристы нередко изображали богатых и влиятельных мужчин в паре с молодыми женщинами. Журнал приводит в пример «Властителя Вселенной» из романа «Костры амбиций и Роджера Стерлинга в сериале «Безумцы».

Дата-журналисты The Economist решили проверить, насколько реальна эта картина в современном мире. Для этого они собрали и проанализировали данные переписей населения за несколько десятилетий из Центра демографии Университета Миннесоты. 

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
Общество7 минут чтения

Результаты показали, что в 1980 году среди самых богатых мужчин (тех, кто входил в верхний 1% по доходу) браки с большой разницей в возрасте встречались довольно часто. Примерно один из двенадцати таких мужчин был женат на женщине как минимум на десять лет моложе себя. Для сравнения, среди всех супружеских пар в целом такие браки встречались реже — примерно один из семнадцати. 

Однако к 2024 году ситуация изменилась. Журналисты выяснили, что самая богатая группа больше не отличалась от среднего показателя.

«Трофейные мужья», в свою очередь, оказались довольно редким явлением в сравнении с тем, как это описывается в СМИ, отмечает The Economist. 

«Проявил слабость по отношению к Леночке»
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Мать двоих детей не могли найти больше года. Муж говорил, что она ушла за покупками и не вернулась — но в этой версии были несостыковки
Криминал9 минут чтения

Согласно полученным данным, по мере роста доходов женщины чаще выбирают партнеров ближе к своему возрасту. Лишь каждая пятая женщина с высоким доходом ищет себе «boy toy» — молодого любовника. Это примерно та же доля, что и среди женщин с более низкими доходами. Более того, до недавнего времени женщины из верхних 10% по уровню дохода даже чаще выходили замуж за мужчин старше себя.

По данным The Economist, сегодня значительные разрывы в возрасте чаще встречаются среди людей с более низкими доходами. Почти 8% женатых мужчин на нижней ступени доходной шкалы оказались старше своих жен как минимум на десять лет, по сравнению с 5% среди мужчин со средним доходом. 

Одной из причин, как отмечается, может быть образование. Так, люди, которые дольше учатся и получают более высокие доходы, проводят свои молодые годы со знакомствами и свиданиями среди сверстников.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Криминал
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он?
00:01 10 марта
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Криминал
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Мать двоих детей не могли найти больше года. Муж говорил, что она ушла за покупками и не вернулась — но в этой версии были несостыковки
00:01 8 марта
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Криминал
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Спустя 25 лет все еще неизвестно, кем были преступники и чего хотели. Эта трагедия унесла жизни 13 человек
00:01 6 марта
Приемные родители годами растлевали детей
Мир
Приемные родители годами растлевали детей
Это было частью эксперимента известного сексолога, который отправлял мальчиков на воспитание к педофилам. Он считал, что ничего страшного не происходит
00:01 4 марта
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Общество
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Здесь по-доброму относятся к иммигрантам, а жизнь в маленьком городке у моря напоминает уютный ситком
00:01 2 марта

Самое читаемое

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01 14 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века