СМИ сообщили о конце моды на молодых жен ради статуса

В США сокращается разрыв в возрасте между супругами среди самых богатых пар, выяснили дата-журналисты The Economist. Согласно данным, собранным в Центре демографии Университета Миннесоты, браки состоятельных мужчин с так называемыми «Trophy wives» сегодня встречаются не чаще, чем в среднем по населению.

Этот термин часто используется в уничижительном или ироничном смысле, чтобы описать молодую и привлекательную супругу состоятельного мужчины.

Образ «жен-трофеев» давно укоренился в американской популярной культуре, отмечает The Economist. Даже писатели и сценаристы нередко изображали богатых и влиятельных мужчин в паре с молодыми женщинами. Журнал приводит в пример «Властителя Вселенной» из романа «Костры амбиций и Роджера Стерлинга в сериале «Безумцы».

Дата-журналисты The Economist решили проверить, насколько реальна эта картина в современном мире. Для этого они собрали и проанализировали данные переписей населения за несколько десятилетий из Центра демографии Университета Миннесоты.

Результаты показали, что в 1980 году среди самых богатых мужчин (тех, кто входил в верхний 1% по доходу) браки с большой разницей в возрасте встречались довольно часто. Примерно один из двенадцати таких мужчин был женат на женщине как минимум на десять лет моложе себя. Для сравнения, среди всех супружеских пар в целом такие браки встречались реже — примерно один из семнадцати.

Однако к 2024 году ситуация изменилась. Журналисты выяснили, что самая богатая группа больше не отличалась от среднего показателя.

«Трофейные мужья», в свою очередь, оказались довольно редким явлением в сравнении с тем, как это описывается в СМИ, отмечает The Economist.

Согласно полученным данным, по мере роста доходов женщины чаще выбирают партнеров ближе к своему возрасту. Лишь каждая пятая женщина с высоким доходом ищет себе «boy toy» — молодого любовника. Это примерно та же доля, что и среди женщин с более низкими доходами. Более того, до недавнего времени женщины из верхних 10% по уровню дохода даже чаще выходили замуж за мужчин старше себя.

По данным The Economist, сегодня значительные разрывы в возрасте чаще встречаются среди людей с более низкими доходами. Почти 8% женатых мужчин на нижней ступени доходной шкалы оказались старше своих жен как минимум на десять лет, по сравнению с 5% среди мужчин со средним доходом.

Одной из причин, как отмечается, может быть образование. Так, люди, которые дольше учатся и получают более высокие доходы, проводят свои молодые годы со знакомствами и свиданиями среди сверстников.