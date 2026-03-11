Исследователь рассказал о поисках неуловимых «слонов-призраков»

Южноафриканский исследователь и биолог Стив Бойс вместе с группой опытных следопытов провел успешную экспедицию в труднодоступные районы Анголы, где ему удалось обнаружить неуловимых гигантских «слонов-призраков», которых он искал почти десять лет. Историю этих поисков он рассказал в фильме немецкого режиссера Вернера Херцога, пишет CNN.

Идея поисков возникла у Бойса после изучения останков одного из крупнейших слонов, когда-либо зарегистрированных. Речь идет о самце по кличке Генри, высота которого достигала четырех метров, а вес — примерно 11 тонн.

Животное, как сообщается, было застрелено в Анголе в 1955 году охотником венгерского происхождения. По мнению Бойса, Генри мог принадлежать к той же изолированной популяции крупных слонов, которая до сих пор обитает в удаленных районах юго-востока Анголы.

Исследователь начал экспедиции в этот регион около 10 лет назад. Все эти годы он обследовал территорию с вертолета, устанавливал фотоловушки и датчики движения, но слоны так и не появлялись. Спустя семь лет поисков фотоловушка Бойса зафиксировала ночные изображения самки слона, что стало долгожданным подтверждением существования изолированной популяции. Поиски усилились.

К экспедиции в 2024 году к блогу присоединились опытные следопыты Намибии и Анголы. Именно во время этой миссии исследователи смогли увидеть животное собственными глазами и снять гигантского самца на камеру телефона. По оценкам Бойса, его рост достигал около 3,6 метра.

«Он был примерно на два фута (полметра) выше любого слона, которого я когда-либо видел, и примерно на три тонны тяжелее. Он был огромным, но при этом заметно отличался от обычного африканского слона: у него были короткие бивни и более длинные ноги», — рассказал Бойс.

Судя по следам на деревьях, о которые он терся, а также по собственным наблюдениям биолога, этот самец может быть самым крупным наземным млекопитающим, живущим сегодня.

Чтобы собрать генетический материал, исследователи использовали специально модифицированную стрелу для забора ДНК, после чего слон убежал. Команда преследовала его пешком около пяти часов, однако была вынуждена отступить, когда закончилась вода.

По словам Бойса, полученные образцы позволят ученым изучить происхождение животных и определить, насколько «слоны-призраки» генетически отличаются от других популяций африканских слонов. Кроме того, исследователь надеется, что этот регион станет «самым крупным охраняемым природным ландшафтом на планете».