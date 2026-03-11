EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Исследователь рассказал о поисках неуловимых «слонов-призраков»

2 минуты чтения 16:09

Южноафриканский исследователь и биолог Стив Бойс вместе с группой опытных следопытов провел успешную экспедицию в труднодоступные районы Анголы, где ему удалось обнаружить неуловимых гигантских «слонов-призраков», которых он искал почти десять лет. Историю этих поисков он рассказал в фильме немецкого режиссера Вернера Херцога, пишет CNN.

Идея поисков возникла у Бойса после изучения останков одного из крупнейших слонов, когда-либо зарегистрированных. Речь идет о самце по кличке Генри, высота которого достигала четырех метров, а вес — примерно 11 тонн. 

Животное, как сообщается, было застрелено в Анголе в 1955 году охотником венгерского происхождения. По мнению Бойса, Генри мог принадлежать к той же изолированной популяции крупных слонов, которая до сих пор обитает в удаленных районах юго-востока Анголы. 

Исследователь начал экспедиции в этот регион около 10 лет назад. Все эти годы он обследовал территорию с вертолета, устанавливал фотоловушки и датчики движения, но слоны так и не появлялись. Спустя семь лет поисков фотоловушка Бойса зафиксировала ночные изображения самки слона, что стало долгожданным подтверждением существования изолированной популяции. Поиски усилились.

Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он?
Криминал12 минут чтения

К экспедиции в 2024 году к блогу присоединились опытные следопыты Намибии и Анголы. Именно во время этой миссии исследователи смогли увидеть животное собственными глазами и снять гигантского самца на камеру телефона. По оценкам Бойса, его рост достигал около 3,6 метра.

«Он был примерно на два фута (полметра) выше любого слона, которого я когда-либо видел, и примерно на три тонны тяжелее. Он был огромным, но при этом заметно отличался от обычного африканского слона: у него были короткие бивни и более длинные ноги», — рассказал Бойс.

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
Общество7 минут чтения

Судя по следам на деревьях, о которые он терся, а также по собственным наблюдениям биолога, этот самец может быть самым крупным наземным млекопитающим, живущим сегодня.

Чтобы собрать генетический материал, исследователи использовали специально модифицированную стрелу для забора ДНК, после чего слон убежал. Команда преследовала его пешком около пяти часов, однако была вынуждена отступить, когда закончилась вода.

По словам Бойса, полученные образцы позволят ученым изучить происхождение животных и определить, насколько «слоны-призраки» генетически отличаются от других популяций африканских слонов. Кроме того, исследователь надеется, что этот регион станет «самым крупным охраняемым природным ландшафтом на планете».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Криминал
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он?
00:01 10 марта
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Криминал
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Мать двоих детей не могли найти больше года. Муж говорил, что она ушла за покупками и не вернулась — но в этой версии были несостыковки
00:01 8 марта
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Криминал
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Спустя 25 лет все еще неизвестно, кем были преступники и чего хотели. Эта трагедия унесла жизни 13 человек
00:01 6 марта
Приемные родители годами растлевали детей
Мир
Приемные родители годами растлевали детей
Это было частью эксперимента известного сексолога, который отправлял мальчиков на воспитание к педофилам. Он считал, что ничего страшного не происходит
00:01 4 марта
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Общество
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Здесь по-доброму относятся к иммигрантам, а жизнь в маленьком городке у моря напоминает уютный ситком
00:01 2 марта

Самое читаемое

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01 14 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали