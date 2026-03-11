EN
Кэти Перри проиграла суд Кэти Перри

2 минуты чтения

Американская певица Кэти Перри (настоящее имя Кэтрин Хадсон) проиграла суд против австралийского бренда Katie Perry за право использования товарного знака, пишет Би-би-си.

Бренд Katie Perry основан дизайнером одежды Кэти Тэйлор, которая использует свою девичью фамилию Перри в названии. Судебное разбирательство по этому вопросу идет уже несколько лет, эта победа стала второй для бренда.

Дизайнер подала в суд на певицу еще в 2019 году. Она посчитала, что певица, продавая товары под своим брендом Kitty Purry во время турне по Австралии в 2014 году, нанесла ущерб ее бренду, на регистрацию которого она подала заявку еще в 2007 году. Со следующего года дизайнер начала продавать одежду на австралийском рынке, используя название Katie Perry.

В 2009 году с ней связались юристы певицы и попросили прекратить использование бренда, а также уведомили ее о планах оспорить его регистрацию. Позже они отказались от планов подать судебный иск. Дизайнер отметила, что впервые услышала о певице лишь в середине 2008 года.

В 2023 году дизайнер выиграла суд у певицы, который признал, что продажа курток, толстовок, футболок и спортивных штанов во время тура в 2014 году являлась нарушением законодательства страны о товарных знаках. Однако в 2024 году певица добилась отмены этого решения в апелляционной инстанции, которая решила, что Кэти Перри из США начала использовать псевдоним в качестве товарного знака за пять лет до того, как дизайнер начала вести свой бизнес.

Сейчас Верховный суд Австралии постановил, что аргумент певицы о том, что она уже была знаменита в стране к моменту регистрации бренда, не является достаточным. Бренд певицы, зарегистрированный в Австралии позднее, не подразумевал желание певицы продавать одежду, но она занималсь этим во время своего тура. Суд решил, что дизайнер сохранит за собой право на использование бренда.

