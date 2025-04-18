Кэти Перри подала в Верховный суд на Кэти Перри

Австралийский дизайнер одежды Кэти Тэйлор, которая использует свою девичью фамилию Перри в названии своей компании Katie Perry, дошла до Верховного суда, подав иск о нарушении прав на товарный знак к американской певице Кэти Перри (настоящее имя Кэти Хадсон). Об этом пишет The New York Times.

Судебное разбирательство началось еще в 2019 году, когда дизайнер Кэти Перри подала в суд на певицу. Поводом для обвинений в адрес певицы послужила продажа толстовок, футболок и других предметов одежды Kitty Purry (бренда певицы) во время австралийских турне в 2014 и 2018 годах.

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Дизайнер утверждает, что она запустила свой бренд Katie Perry в 2006 году, а спустя два года зарегистрировала его как торговую марку в Австралии. Представители певицы заявили, что после выхода ее дебютного сингла I Kissed a Girl в 2009 году они попытались связаться с австралийским дизайнером и предложили заключить соглашение, однако та отказалась. В свою очередь, австралийская Кэти Перри настаивает, что никаких предложений от команды певицы она не получала.

В 2023 году суд в Сиднее постановил, что певица должна выплатить компенсацию за нанесенный ущерб австралийскому бренду одежды Katie Perry. Суд признал, что компания певицы, продвигая и продавая товары через социальные сети, частично нарушила права на товарный знак Katie Perry.

«Эта история — о двух женщинах, двух подростковых мечтах и одном имени», — написала в своем вердикте судья. «Подростковая мечта» (Teenage Dream) — название третьего студийного альбома американской певицы.

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Певица подала апелляцию и год спустя судьи заявили, что товарный знак Katie Perry изначально не подлежал регистрации, и постановили аннулировать его. По мнению суда, на момент регистрации бренда австралийским дизайнером певица Кэти Перри уже обладала достаточной известностью, чтобы вызвать путаницу, особенно если она решит выпускать собственный мерч.

Верховный суд Австралии выразил обеспокоенность тем, что решение апелляционного суда создает опасный прецедент, и согласился пересмотреть это дело.



