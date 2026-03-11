ВОЗ сообщила о «черном дожде» в Иране

В Иране после ударов по нефтяным объектам выпал «черный дождь». Об этом, как передает агентство Reuters, сообщил представитель Всемирной организации здравоохранения Кристиан Линдмайер на пресс-конференции в Женеве.

При этом он поддержал призыв оставаться дома, с которым иранские власти обратились к жителям страны. «Учитывая нынешнюю угрозу, связанную с нефтехранилищами, нефтеперерабатывающими заводами, по которым были нанесены удары, что привело к пожарам и серьезным проблемам с качеством воздуха, это, безусловно, хорошая идея», — заявил он.

По словам Линдмайера, массированные авиаудары, которые США и Израиль наносят по Ирану уже вторую неделю, привели к «массовому выбросу в воздух токсичных углеводородов, оксидов серы и соединений азота».

Представитель ВОЗ предупредил, что вдыхание воздуха, насыщенного этими веществами, может вызвать головные боли, раздражение кожи и глаз и затруднение дыхания, а при длительном воздействии повышает риск развития онкологических заболеваний.

«Черный дождь и сопровождающий его кислотный дождь действительно представляют опасность для населения, прежде всего для дыхательной системы», — подчеркнул Линдмайер.

8 марта о выпавшем в Тегеране «токсичном кислотном дожде» сообщил американский телеканал CNN. Днем раньше израильские военно-воздушные силы нанесли удары по нескольким крупным нефтехранилищам поблизости от иранской столицы. В свою очередь, иранская пресса писала также об ударах по хранилищам нефти в Кухаке, Шахране и Кередже.