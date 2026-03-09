EN
В Иране выпал «кислотный дождь»

2 минуты чтения 19:29 | Обновлено: 19:43

Из-за атак Израиля на нефтяные объекты вблизи Тегерана в столице исламской республики выпал «токсичный кислотный дождь». Об этом сообщили ISNA со ссылкой на Красный Полумесяц, а также корреспондент CNN Фредерик Плейтген.

«Взрыв нефтяных складов привел к попаданию в атмосферу и облака большого объема токсичных соединений углеводородов, оксидов серы и азота, которые при осадках образуют очень опасный и сильный кислотный дождь», — заявили в Красном Полумесяце.

Плейтген утром 8 марта снял видео, на котором показал густые черные тучи и «пропитанные нефтью» дожди, выпавшие в Тегеране.

В Красном Полумесяце пояснили, что кислотные или, как их еще называют, нефтяные дожди выпадают из-за выбросов в атмосферу опасных соединений, таких как углеводороды, оксиды серы и азота. Такие осадки могут серьезно навредить легким и привести к химическим ожогам кожи.

Эксперты посоветовали в случае попадания под такой дождь сразу снять загрязненную одежду, убрать ее в герметичную сумку, а пораженный участок кожи тщательно промыть холодной водой.

Израиль нанес первые с начала последней войны с Ираном удары по топливным складам в субботу, 7 марта. Израильский источник заявил агентству Reuters, что топливо использовалось для производства и разработки оружия, а также для функционирования военных баз.

Ранее, в 1991 году, выпадение кислотных дождей фиксировалось во время военной операции «Буря в пустыне» по освобождению Кувейта, который был аннексирован Ираком. Международная коалиция ООН во главе с США, в частности, атаковала нефтяные месторождения в Кувейте.

В результате черные кислотные дожди выпали в Кувейте, Иране, Ираке и Сирии. Это привело к увеличению числа респираторных заболеваний в регионе. У некоторых фиксировалось долгосрочное повреждение легких.

