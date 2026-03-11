Братья-тройняшки сыграли свадьбу в один день и покорили соцсети

В Китае братья-тройняшки по фамилии Ван, которые были неразлучны с самого детства, сыграли свадьбу в один день и покорили местные социальные сети. Об этом пишет газета South China Morning Post.

Три брата родились в 2000-х годах в городе Шанцю, провинция Хэнань. По словам среднего брата, отношения между между ними были очень тесными с самого детства, и они почти никогда не разлучались.

«Мы все делали вместе. Носили одинаковую одежду. Спали на одной кровати. Ходили в одну и ту же школу. Сейчас мы работаем в одной и той же компании», — рассказал мужчина.

По его словам, все трое состояли в достаточно продолжительных отношениях. Так, сам он четыре года встречался с девушкой из провинции Гуйчжоу, его старший брат три года был в отношениях с девушкой из провинции Юньнань, а его младший брат более двух лет встречался с девушкой из родного города.

Мужчина рассказал, что однажды к ним подошли родители и предложили сыграть свадьбу в один день. «Мы все почувствовали, что пришло время жениться. Мы родились в один день и хотели провести свадьбы тоже в один день. Родители решили, что так будет более шумно и весело», — вспоминает Ван.

По его словам, партнерши братьев не были против такого предложения. Так, в начале марта братья-тройняшки зарегистрировали свой брак с девушками и провели совместную свадебную церемонию. «Я не нервничал на свадьбе, так как рядом со мной были мои братья. Мне было очень спокойно», — подчеркнул Ван.

Видео со свадьбы завирусилось в китайских социальных сетях. Многие пользователи отмечали необычность и трогательность этой истории.

«Расти вместе, а теперь и создавать семьи в один день, это, наверное, самое прекрасное братство», — написал один из пользователей.

Другой отметил, что в этой ситуации «родители — самые большие победители, потому что организовать сразу три свадьбы — это невероятно эффективно!». Некоторые пользователи и вовсе шутили, что у братьев, вероятно, и дети родятся в один день.

По данным китайских СМИ, вероятность естественной беременности тройней крайне мала — примерно один случай на 100 тысяч.