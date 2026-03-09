В «городе юмора» установили дорожные знаки против шуток

В китайском Тяньцзине, известном как «город юмора», установили дорожные знаки, предостерегающие водителей от шуток за рулем. Об этом пишет The South China Morning Post.

На знаке изображена карикатура, на которой водитель и пассажир смеются и обмениваются шутками. Рядом размещена надпись: «Шутки во время вождения представляют угрозу безопасности». Фотографии необычного предупреждения завирусились в интернете после того, как их опубликовали туристы, заметившие необычный знак на дороге.

Публикации вызвали удивление как у путешественников, так и у некоторых жителей Китая. Один из туристов отметил, что «такой знак, вероятно, нужен только Тяньцзиню». Местные жители, впрочем, говорят, что предупреждение вполне оправдано. По словам одной из жительниц города, ее муж нередко отвлекается на разговоры и шутки в машине и из-за этого пропускает повороты или проезжает на красный сигнал светофора.

В социальных сетях многие пользователи сочли знак подтверждением известного стереотипа о Тяньцзине как о городе, жители которого отличаются особым чувством юмора. На национальном уровне Тяньцзинь даже называют «городом юмора».

Город расположен на побережье Бохайского залива рядом с Пекином и считается одним из центров традиционного китайского комического жанра сяншэн. Обычно он представляет собой диалог между двумя артистами, которые обмениваются шутками, каламбурами и сатирическими репликами. А иногда такие выступления проходят и в сольном формате, напоминая стендап.

Как отмечает издание, сяншэн возник в Пекине в конце эпохи династии Цин. Однако из-за строгого контроля властей над уличными выступлениями многие артисты позже переехали в Тяньцзинь. Портовый город с большим количеством рабочих и приезжих быстро сформировал широкую аудиторию для комических представлений, и жанр получил там особое развитие.

Раньше шутки и сценки из выступлений сяншэн широко распространялись по всей стране через радио и телевидение. В последние годы интерес к этому жанру вновь вырос, во многом это произошло благодаря популярности труппы Deyun Society, основанной комиком Го Дэганом.

Предупреждение о шутках за рулем появилось в Тяньцзине еще в 2008 году. Этот знак входит в серию из более чем 30 карикатурных дорожных указателей, созданных местным художником-самоучкой Сюй Маолинем, бывшим преподавателем китайского языка.