Российские спецслужбы начали охоту на аккаунты в WhatsApp и Signal

Российские спецслужбы развернули глобальную киберкампанию по похищению принадлежащих чиновникам, военным и журналистам аккаунтов в мессенджерах WhatsApp и Signal. Об этом говорится в совместном заявлении Служб общей и военной разведки Нидерландов.

«В число целей и жертв этой кампании входят сотрудники правительства Нидерландов», — уточнили в представители разведки, добавив, что «вероятно, российские хакеры получили доступ к конфиденциальной информации».

По их данным, для взлома и похищения аккаунтов Россия использует связанных с ее спецслужбами хакеров. Последние вступают в переписку с пользователями, выдавая себя за чат-бота Signal Support, и просят своих жертв раскрыть секретные коды и другие данные для авторизации.

Представители властей Нидерландов также сообщили, что совместно со Службой общей разведки и безопасности страны выпустили предупреждение о киберугрозах для своих коллег.

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку Общество 7 минут чтения

«Несмотря на наличие сквозного шифрования, мессенджеры, такие как Signal и WhatsApp, не следует использовать в качестве каналов для передачи секретной, конфиденциальной или важной информации», — заявил директор Военной разведки и службы безопасности Нидерландов вице-адмирал Питер Рисинк.

11 февраля стало известно о полной блокировке в России мессенджера WhatsApp, работу которого до этого момента замедляли российские власти. Как сообщалось, домен мессенджера был удален из списка DNS-серверов Роскомнадзора.