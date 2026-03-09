Российские спецслужбы начали охоту на аккаунты в WhatsApp и Signal

Российские спецслужбы развернули глобальную киберкампанию по похищению принадлежащих чиновникам, военным и журналистам аккаунтов в мессенджерах WhatsApp и Signal. Об этом говорится в совместном заявлении Служб общей и военной разведки Нидерландов.
«В число целей и жертв этой кампании входят сотрудники правительства Нидерландов», — уточнили в представители разведки, добавив, что «вероятно, российские хакеры получили доступ к конфиденциальной информации».
По их данным, для взлома и похищения аккаунтов Россия использует связанных с ее спецслужбами хакеров. Последние вступают в переписку с пользователями, выдавая себя за чат-бота Signal Support, и просят своих жертв раскрыть секретные коды и другие данные для авторизации.
Представители властей Нидерландов также сообщили, что совместно со Службой общей разведки и безопасности страны выпустили предупреждение о киберугрозах для своих коллег.
«Несмотря на наличие сквозного шифрования, мессенджеры, такие как Signal и WhatsApp, не следует использовать в качестве каналов для передачи секретной, конфиденциальной или важной информации», — заявил директор Военной разведки и службы безопасности Нидерландов вице-адмирал Питер Рисинк.
11 февраля стало известно о полной блокировке в России мессенджера WhatsApp, работу которого до этого момента замедляли российские власти. Как сообщалось, домен мессенджера был удален из списка DNS-серверов Роскомнадзора.