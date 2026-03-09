EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Интернет и мемы

Российские спецслужбы начали охоту на аккаунты в WhatsApp и Signal

2 минуты чтения 16:03 | Обновлено: 16:15
Российские спецслужбы начали охоту на аккаунты в WhatsApp и Signal

Российские спецслужбы развернули глобальную киберкампанию по похищению принадлежащих чиновникам, военным и журналистам аккаунтов в мессенджерах WhatsApp и Signal. Об этом говорится в совместном заявлении Служб общей и военной разведки Нидерландов. 

«В число целей и жертв этой кампании входят сотрудники правительства Нидерландов», — уточнили в представители разведки, добавив, что «вероятно, российские хакеры получили доступ к конфиденциальной информации».

По их данным, для взлома и похищения аккаунтов Россия использует связанных с ее спецслужбами хакеров. Последние вступают в переписку с пользователями, выдавая себя за чат-бота Signal Support, и просят своих жертв раскрыть секретные коды и другие данные для авторизации.

Представители властей Нидерландов также сообщили, что совместно со Службой общей разведки и безопасности страны выпустили предупреждение о киберугрозах для своих коллег.

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
Общество7 минут чтения

«Несмотря на наличие сквозного шифрования, мессенджеры, такие как Signal и WhatsApp, не следует использовать в качестве каналов для передачи секретной, конфиденциальной или важной информации», — заявил директор Военной разведки и службы безопасности Нидерландов вице-адмирал Питер Рисинк.

11 февраля стало известно о полной блокировке в России мессенджера WhatsApp, работу которого до этого момента замедляли российские власти. Как сообщалось, домен мессенджера был удален из списка DNS-серверов Роскомнадзора.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Фото:Pexels

Посмотрите другие материалы

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Криминал
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Мать двоих детей не могли найти больше года. Муж говорил, что она ушла за покупками и не вернулась — но в этой версии были несостыковки
00:01 8 марта
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Криминал
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Спустя 25 лет все еще неизвестно, кем были преступники и чего хотели. Эта трагедия унесла жизни 13 человек
00:01 6 марта
Приемные родители годами растлевали детей
Мир
Приемные родители годами растлевали детей
Это было частью эксперимента известного сексолога, который отправлял мальчиков на воспитание к педофилам. Он считал, что ничего страшного не происходит
00:01 4 марта
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Общество
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Здесь по-доброму относятся к иммигрантам, а жизнь в маленьком городке у моря напоминает уютный ситком
00:01 2 марта
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Криминал
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Знакомый Брежнева и крупный военачальник был убит в своей элитной квартире. Незадолго до этого к нему приходили «студенты журфака»
00:01 1 марта

Самое читаемое

Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01 14 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву