WhatsApp заблокировали в России

2 минуты чтения 19:20 | Обновлено: 19:38

Домен мессенджера WhatsApp был удален из DNS-серверов Роскомнадзора. Таким образом ведомство полностью закрывает доступ к иностранному сервису на территории России, сообщает телеграм-канал «Эксплойт».

Накануне, 10 февраля, Роскомнадзор похожим образом блокировал видеохостинг YouTube. Как объяснял эксперт телеком-рынка Алексей Учакин в разговоре с РБК, удаление из DNS-серверов говорит о том, что ведомство освобождает ресурсы для замедления Telegram. У Роскомнадзора банально не хватает ресурсов, чтобы замедлять несколько крупных сервисов одновременно.

«Это экономия ресурсов. Так как все провайдеры обязаны использовать национальную систему доменных имен, то есть DNS-серверы под контролем Роскомнадзора, мы получаем грубый, но довольно надежный «выключатель» YouTube на территории России. Хотя даже такая мера не затронет все лазейки для обхода блокировок», — отметил Учакин.

Легендарная Наталья
Легендарная Наталья
Она давала приют трудным подросткам, учила их пользоваться презервативами и помогла им вырасти в достойных людей. Среди них был Дмитрий Марков
Общество7 минут чтения

WhatsApp по аналогии с YouTube блокируется при помощи так называемой технологии технологии «суверенного Рунета» — мессенджер удалили из Национальной системы доменных имен (НСДИ), которую внедрили еще в 2021 году после вступления в силу закона о «суверенном Рунете».

Из НСДИ удалили только домены whatsapp. com и web.whatsapp. com, тогда как технический домен для мессенджера whatsapp. net и домен для быстрых ссылок wa. me все еще находится в списке системы. Теперь доступ к мессенджеру возможен только через VPN.

