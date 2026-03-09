EN
Мир

Швейцарцы определили судьбу наличных на референдуме

09:45

Граждане Швейцарии в ходе прошедшего там референдума проголосовали за закрепление права на использование наличных денег в Конституции страны. Так, за реализацию соответствующего правительственного плана, гарантирующего сохранение оборота наличных денег в стране, выступили 69% проголосовавших граждан, передает агентство Bloomberg.

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
Общество

По его данным, вопрос о судьбе наличных в Швейцарии встал после того, как за последние два десятилетия их доля в общей массе платежей резко сократилась. В публикации говорится, что 20 лет назад около 70% транзакций в стране осуществлялись наличными, тогда как сейчас этот показатель не превышает 30%.

Агентство отмечает, что до 2022 года, хранение денег в виде наличных было популярно среди швейцарцев из-за продолжавшегося в стране периода отрицательных банковских ставок. По данным банка международных расчетов, на сегодняшний день среднестатистический житель Швейцарии хранит дома наличных на сумму, эквивалентную 10700 долларам США, что является самым высоким показателем из всех стран, статистику по которым собирает Банк.

Кроме того, в ходе того же референдума швейцарцы поддержали инициативу, которая должна положить конец так называемому «налогу на брак», существующему в стране. «Налогом на брак» там называют особенности местного налогового законодательства, вследствие которых двое граждан страны, состоящие в браке и зарабатывающие примерно одинаково, платят налогов больше, чем такая же по уровню доходов пара, не оформившая свои отношения официально.

Ранее РИА «Новости», ссылаясь на данные Центробанка России, сообщало, что по итогам 2025 года россияне накопили наличными рекордную сумму в 17,1 триллиона рублей.

