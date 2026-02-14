Россияне накопили рекордную сумму наличными

Граждане России по итогам 2025 года накопили рекордные 17,1 триллиона наличных рублей. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные Центробанка.

За год объем рублевых наличных сбережений увеличился на 4,6%. Для сравнения, в 2024 году рост составлял всего 0,1%. Таким образом, темпы накопления наличных заметно ускорились. Кроме того, впервые за три года зафиксирован рост объема наличной иностранной валюты у населения. По итогам 2025 года он увеличился на 100 миллионов долларов — до 92,2 миллиарда долларов.

Опрошенные газетой «Коммерсантъ» эксперты говорят, что увеличение объема наличных обычно происходит в периоды повышенной экономической неопределенности. Граждане стремятся снизить риски и переводят часть средств в наличную форму, в том числе в иностранной валюте.

В начале февраля СМИ писали, что власти России планируют ужесточить правила вывоза наличных рублей за границу, в том числе в страны ЕАЭС. Согласно проекту соответствующего указа, россиян обяжут декларировать наличные рубли, объяснив их происхождение и назначение, если их сумма превышает эквивалент десяти тысяч долларов США. При этом вывезти такую сумму будет можно только на самолете, вылетающем из международного аэропорта.

Как сообщалось, ограничения коснутся только физических лиц, так как юридические лица и индивидуальные предприниматели уже обязаны уведомлять таможню о перевозимых наличных деньгах.Предполагается, что новые правила вступят в силу 1 сентября 2026 года.