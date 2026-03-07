Пассажирка съела предложенный в самолете обед и чуть не умерла

Жительница штата Техас в США Хизер Уинг съела обед, который ей предложили на борту авиакомпании American Airlines и чуть не умерла из-за анафилактического шока. В иске пострадавшей говорится, что бортпроводники проигнорировали ее предупреждения о смертельно опасной пищевой аллергии на орехи. Об этом сама Уинг рассказала в интервью The Independent.

48-летняя Хизер возвращалась в США из Франции вместе со своим супругом Брентом. Пара рассказала, что отмечала в Париже пятую годовщину свадьбы. После отдыха супруги вылетели в Лондон, откуда сделали пересадку на рейс American Airlines, чтобы добраться в родной город Форт-Уэрт.

Хизер рассказала, что имеет инвалидность из-за смертельно опасной пищевой аллергии на древесные орехи, о чем она упомянула в своем профиле пассажира. Тем не менее, по ее словам, после посадки бортпроводники принесли ей пакетик со смесью орехов. Женщина отказалась и напомнила стюарду о пищевой аллергии.

Спустя некоторое время, как вспоминает Хизер, тот же бортпроводник принес ей салат-микс с грецкими орехами. Пассажирка снова ответила отказом и попросила принести ей блюдо без содержания орехов. В ответ бортпроводники предложили ей японские пельмени гедза с курицей и овощами, и заверили, что в блюде не содержится древесных орехов.

Однако, как оказалось, аллерген все же присутствовал в соусе, которым было заправлено блюдо. После употребления пищи у Хизер начался анафилактический шок.

«Я нажала кнопку вызова бортпроводника, однако никто не подходил ко мне в течение четырех или пяти минут. Мое горло в этот момент распухало и перекрывало дыхание. Я не могла дотянуться до своей сумки, именно там находился мой автоинъектор EpiPen. Это была самая страшная аллергическая реакция в моей жизни», — вспоминает она.

Женщине удалось достать карманное устройство, однако оно не помогло. Ей требовался антигистаминный препарат, который находился чемодане в багажном отсеке самолета.

«Брент в панике пытался позвать помощь, поскольку состояние Хизер ухудшалось. Его тревога усиливалась из-за отсутствия срочности со стороны экипажа. В итоге вмешались другие пассажиры — врач на пенсии и действующий врач», — говорится в иске пострадавшей.

Пассажирку удалось спасти. После возвращения в США, супруги обратились в суд с иском против авиакомпании, поскольку не смогла добиться справедливости напрямую с American Airlines. Хизер рассказала, что авиакомпания отказала возместить понесенные расходы и лишь предложила бонусные мили в качестве компенсации.