EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Пассажирка съела предложенный в самолете обед и чуть не умерла

2 минуты чтения 16:45

Жительница штата Техас в США Хизер Уинг съела обед, который ей предложили на борту авиакомпании American Airlines и чуть не умерла из-за анафилактического шока. В иске пострадавшей говорится, что бортпроводники проигнорировали ее предупреждения о смертельно опасной пищевой аллергии на орехи. Об этом сама Уинг рассказала в интервью The Independent.

48-летняя Хизер возвращалась в США из Франции вместе со своим супругом Брентом. Пара рассказала, что отмечала в Париже пятую годовщину свадьбы. После отдыха супруги вылетели в Лондон, откуда сделали пересадку на рейс American Airlines, чтобы добраться в родной город Форт-Уэрт. 

Хизер рассказала, что имеет инвалидность из-за смертельно опасной пищевой аллергии на древесные орехи, о чем она упомянула в своем профиле пассажира. Тем не менее, по ее словам, после посадки бортпроводники принесли ей пакетик со смесью орехов. Женщина отказалась и напомнила стюарду о пищевой аллергии. 

Спустя некоторое время, как вспоминает Хизер, тот же бортпроводник принес ей салат-микс с грецкими орехами. Пассажирка снова ответила отказом и попросила принести ей блюдо без содержания орехов. В ответ бортпроводники предложили ей японские пельмени гедза с курицей и овощами, и заверили, что в блюде не содержится древесных орехов.

Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Спустя 25 лет все еще неизвестно, кем были преступники и чего хотели. Эта трагедия унесла жизни 13 человек
Криминал12 минут чтения

Однако, как оказалось, аллерген все же присутствовал в соусе, которым было заправлено блюдо. После употребления пищи у Хизер начался анафилактический шок.

«Я нажала кнопку вызова бортпроводника, однако никто не подходил ко мне в течение четырех или пяти минут. Мое горло в этот момент распухало и перекрывало дыхание. Я не могла дотянуться до своей сумки, именно там находился мой автоинъектор EpiPen. Это была самая страшная аллергическая реакция в моей жизни», — вспоминает она.

«За эту игрушку ты убил старых людей»
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Знакомый Брежнева и крупный военачальник был убит в своей элитной квартире. Незадолго до этого к нему приходили «студенты журфака»
Криминал7 минут чтения

Женщине удалось достать карманное устройство, однако оно не помогло. Ей требовался антигистаминный препарат, который находился чемодане в багажном отсеке самолета.

«Брент в панике пытался позвать помощь, поскольку состояние Хизер ухудшалось. Его тревога усиливалась из-за отсутствия срочности со стороны экипажа. В итоге вмешались другие пассажиры — врач на пенсии и действующий врач», — говорится в иске пострадавшей.

Пассажирку удалось спасти. После возвращения в США, супруги обратились в суд с иском против авиакомпании, поскольку не смогла добиться справедливости напрямую с American Airlines. Хизер рассказала, что авиакомпания отказала возместить понесенные расходы и лишь предложила бонусные мили в качестве компенсации.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Криминал
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Спустя 25 лет все еще неизвестно, кем были преступники и чего хотели. Эта трагедия унесла жизни 13 человек
00:01 6 марта
Приемные родители годами растлевали детей
Мир
Приемные родители годами растлевали детей
Это было частью эксперимента известного сексолога, который отправлял мальчиков на воспитание к педофилам. Он считал, что ничего страшного не происходит
00:01 4 марта
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Общество
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Здесь по-доброму относятся к иммигрантам, а жизнь в маленьком городке у моря напоминает уютный ситком
00:01 2 марта
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Криминал
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Знакомый Брежнева и крупный военачальник был убит в своей элитной квартире. Незадолго до этого к нему приходили «студенты журфака»
00:01 1 марта
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Бывший раб спас целый город и стал миллионером
Мир
Бывший раб спас целый город и стал миллионером
Его пытались убить, но он выжил и добился успеха. После его смерти семью разорили, а наследие уничтожили
00:01 27 февраля

Самое читаемое

Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца
Ученые проверили миф о безразличии кошек к своим хозяевам
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01 14 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца
Ученые проверили миф о безразличии кошек к своим хозяевам