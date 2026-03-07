EN
Мир

СМИ: США обратились к Украине за созданием «Небесной крепости» на Ближнем Востоке

2 минуты чтения 11:30

США и несколько стран Персидского залива ведут переговоры с Украиной о создании аналога системы акустического обнаружения дронов Sky Fortress («Небесная крепость») для противодействия иранским ударным беспилотникам. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на украинских чиновников, представителей компаний, производящих дроны, и одного из участников обсуждений.

По словам неназванных собеседников газеты, переговоры ведутся на уровне правительства, военных структур и частного сектора. Стороны, как отмечается, рассматривают возможность применения украинских антидроновых технологий, которые активно развиваются с начала полномасштабной войны с Россией, и их адаптации для использования на Ближнем Востоке.

«Американцы направили Украине очень конкретные запросы. Исходя из того, что именно им требуется, мы готовы предложить соответствующие решения», — сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.

При этом, по его словам, обсуждения со странами Персидского залива проходят сложнее и требуют дополнительных консультаций в регионе, чтобы «понять, какие решения действительно будут эффективны».

Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Спустя 25 лет все еще неизвестно, кем были преступники и чего хотели. Эта трагедия унесла жизни 13 человек
Криминал12 минут чтения

Систему «Небесная крепость» в 2022 году разработали два украинских инженера, отмечает Financial Times. Все началось с того, что они установили микрофон и мобильный телефон на столбе возле своего гаража. Так они пытались уловить звук пролетающих беспилотников. Со временем, как сообщается, эта инициатива превратилась в масштабную сеть из более чем 10 тысяч акустических датчиков, размещенных по всей стране.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем телеграм-канале, что Вашингтон обратился к Киеву за помощью в борьбе против иранских беспилотников. Как отмечает CBS News, запрос США мог быть связан с тем, что у арабских государств Персидского залива, катастрофически не хватает ракет-перехватчиков для уничтожения беспилотников и снарядов, выпущенных Ираном.

