США обратились за помощью к Украине

Администрация президента США Дональда Трампа обратилась к Украине за помощью в борьбе против иранских беспилотников. Об этом в своем телеграм-канале заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы получили запрос от Соединенных Штатов о конкретной поддержке в защите от «шахидов» в регионе Ближнего Востока. Я поручил предоставить необходимые средства и обеспечить присутствие украинских специалистов, которые могут гарантировать необходимую безопасность», — написал Зеленский.

Запрос США может быть связан с тем, что у арабских государств Персидского залива, как сообщает CBS News, катастрофически не хватает ракет-перехватчиков для уничтожения беспилотников и снарядов, выпущенных Ираном. Источники издания предполагают, что Иран намеренно наносит удары по арабским странам, чтобы заставить их оказать давление на США с целью прекращения войны.

Два региональных чиновника также рассказали CBS News, что власти арабских государств просят США ускорить новые поставки ракет для систем ПВО. В свою очередь, официальные лица Вашингтона уже создают для этого специальную группу, хотя и отстают от графика, пишет издание.

В это же время Трамп в очередной раз обрушился на Зеленского с критикой. В интервью Politico глава Белого дома заявил, что Зеленский «должен заняться заключением соглашения о прекращении войны», ведь Путин якобы готов к сделке.

«Немыслимо, что он является препятствием. У вас нет козырей в рукаве. А теперь у него их стало ещё меньше», — сказал Трамп.

При этом президент США не стал в подробностях объяснять, как именно Зеленский препятствует мирному соглашению. Он лишь добавил, что украинский лидер не проявляет «достаточной готовности к переговорам».