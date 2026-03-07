EN
Названы лучшие больницы в мире

2 минуты чтения 15:17

Американский журнал Newsweek совместно с аналитической компанией Statista представили ежегодный Глобальный рейтинг лучших больниц в мире. В список вошли 250 медучреждений в 32 странах, в том числе в США, Германии, Испании, Японии, Турции и Таиланде.

Рейтинг составлялся на основе четырех источников данных, среди которых были рекомендации медицинских экспертов, показатели качества больниц, опыт пациентов и данных из анкет, в которых сами пациенты оценивают свое состояние, и качество жизни.

Отмечается, что методология 2026 года расширила предыдущие версии рейтинга. Так, аналитики впервые включили в исследование Филиппины и Турцию, а также добавили новые данные об аккредитации, безопасности и опыте пациентов в нескольких странах.

«Выбор больницы редко является простым решением. Чаще всего это происходит в моменты неопределенности, когда необычные симптомы или сложный диагноз уже сильно беспокоят пациента. Именно поэтому надежные рекомендации о том, где можно получить качественную медицинскую помощь, имеют такое важное значение», — утверждают авторы рейтинга.

Так, в топ-5 лучших больниц вошли Mayo Clinic-Rochester (Рочестер, Миннесота, США), Toronto General–University Health Network (Торонто, Канада), Cleveland Clinic (Кливленд, США), Karolinska Universitetssjukhuset (Стокгольм, Швеция) и Massachusetts General Hospital (Бостон, США).

В десятку лидеров, в свою очередь, вошли The Johns Hopkins Hospital (Балтимор, Мэриленд, США), Sheba Medical Center (Рамат-Ган, Израиль), Charité – Universitätsmedizin Berlin (Берлин, Германия), Universitätsspital Zürich (Цюрих, Швейцария) и Singapore General Hospital (SGH) (Сингапур).

Ранее, аналитики сервиса Compare the Market AU представили рейтинг из 20 городов, которые лучше всего подходят для создания семьи и воспитания детей. Лидером оказался город Брисбен, расположенный в Австралии. В топ-5 вошли Лондон (Великобритания), Окленд (Новая Зеландия), Хельсинки (Финляндия) и Сидней (Австралия).

