EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Названы лучшие города мира для воспитания детей

2 минуты чтения 20:22
Названы лучшие города мира для воспитания детей

Исследователи опубликовали рейтинг из 20 городов, которые лучше всего подходят для создания семьи и воспитания детей. При составлении списка оценивались многие показатели: от уровня вакцинации детей до мирового показателя счастья, сообщает Compare the Market AU.

На пятом месте расположился крупнейший город Австралии Сидней. В нем, как отметили составители рейтинга, есть 246 мест, где можно провести время с детьми. Однако он является относительно дорогим городом для жизни: 4 162,10 доллара в месяц для семьи из четырех человек.

На четвертом месте оказалась столица Финляндии Хельсинки. Авторы подсчитали,  что Хельсинки обладает самым высоким уровнем безопасности в мире — 95 баллов. Также в пользу финской столицы говорит тот факт, что страна занимает второе место по объему расходов на образование в процентном отношении к Валовому внутреннему продукту (ВВП) — 6,4%.

Я переехала в Черногорию и очень довольна
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Здесь по-доброму относятся к иммигрантам, а жизнь в маленьком городке у моря напоминает уютный ситком
Общество7 минут чтения

Тройку лидеров замыкает Окленд, расположенный в Новой Зеландии. Уровень безопасности (79 баллов) и обилие зеленых насаждений на душу населения делает его одним из лучших мест для создания семьи. При этом стоимость жизни в Окленде, по данным Compare the Market AU, составляет 3 390,70 доллара на семью из четверых человек. Также в Новой Зеландии высокий уровень вакцинации детей —  88,33%.

На втором месте находится столица Великобритании, Лондон. В нем 758 мест, где можно провести время с детьми. По этому показателю он уступает лишь Риму, в котором таких мест 771. К тому же страна предлагает 54 недели официального отпуска по уходу за ребенком (52 недели для матери и две недели для отца). Однако он является одним из самых дорогих мест для жизни — 5 037,80 доллара на семью из четверых человек. И также в городе заметно ниже уровень безопасности — 68 баллов.

И лучшим местом для воспитания детей и создания семьи стал город Брисбен, расположенный в Австралии. В Брисбене самое большое количество зеленых насаждений на 100 тысяч человек: 84,89 парков и игровых площадок. Город также занял второе место по уровню безопасности (90 баллов). К тому же в Австралии высокий уровень детской вакцинации (93,33%) и относительно других городов в списке низкая стоимость жизни — 3 390,70 доллара на семью из четверых человек.

Весь список из 20 лучших городов мира для воспитания детей выглядит так: Брисбен — Австралия; Лондон — Великобритания; Окленд — Новая Зеландия; Хельсинки — Финляндия; Сидней — Австралия, Перт — Австралия; Мельбурн — Австралия; Стокгольм — Швеция; Берлин — Германия; Сеул — Республика Корея; Париж — Франция; Нью-Дели — Индия; Прага — Чехия; Копенгаген — Дания; Барселона — Испания; Лиссабон — Португалия; Веллингтон — Новая Зеландия; Рим — Италия; Вена — Австрия; Мадрид — Испания.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Фото:Pixabay

Посмотрите другие материалы

Я переехала в Черногорию и очень довольна
Общество
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Здесь по-доброму относятся к иммигрантам, а жизнь в маленьком городке у моря напоминает уютный ситком
00:01
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Криминал
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Знакомый Брежнева и крупный военачальник был убит в своей элитной квартире. Незадолго до этого к нему приходили «студенты журфака»
00:01 1 марта
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Бывший раб спас целый город и стал миллионером
Мир
Бывший раб спас целый город и стал миллионером
Его пытались убить, но он выжил и добился успеха. После его смерти семью разорили, а наследие уничтожили
00:01 27 февраля
Полторы минуты ужаса
Общество
Полторы минуты ужаса
Внезапный смерч оставил сотни семей без дома, а несколько десятков человек погибли. Люди думали, что началась ядерная война
00:01 26 февраля
Щенок помог найти маньяка
Криминал
Щенок помог найти маньяка
Убийца отрезал жертвам грудь, а за его преступление посадили другого человека
00:01 24 февраля

Самое читаемое

«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца
Ученые проверили миф о безразличии кошек к своим хозяевам
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01 14 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца
Ученые проверили миф о безразличии кошек к своим хозяевам