Названы лучшие города мира для воспитания детей

Исследователи опубликовали рейтинг из 20 городов, которые лучше всего подходят для создания семьи и воспитания детей. При составлении списка оценивались многие показатели: от уровня вакцинации детей до мирового показателя счастья, сообщает Compare the Market AU.

На пятом месте расположился крупнейший город Австралии Сидней. В нем, как отметили составители рейтинга, есть 246 мест, где можно провести время с детьми. Однако он является относительно дорогим городом для жизни: 4 162,10 доллара в месяц для семьи из четырех человек.

На четвертом месте оказалась столица Финляндии Хельсинки. Авторы подсчитали, что Хельсинки обладает самым высоким уровнем безопасности в мире — 95 баллов. Также в пользу финской столицы говорит тот факт, что страна занимает второе место по объему расходов на образование в процентном отношении к Валовому внутреннему продукту (ВВП) — 6,4%.

Я переехала в Черногорию и очень довольна Здесь по-доброму относятся к иммигрантам, а жизнь в маленьком городке у моря напоминает уютный ситком Общество 7 минут чтения

Тройку лидеров замыкает Окленд, расположенный в Новой Зеландии. Уровень безопасности (79 баллов) и обилие зеленых насаждений на душу населения делает его одним из лучших мест для создания семьи. При этом стоимость жизни в Окленде, по данным Compare the Market AU, составляет 3 390,70 доллара на семью из четверых человек. Также в Новой Зеландии высокий уровень вакцинации детей — 88,33%.

На втором месте находится столица Великобритании, Лондон. В нем 758 мест, где можно провести время с детьми. По этому показателю он уступает лишь Риму, в котором таких мест 771. К тому же страна предлагает 54 недели официального отпуска по уходу за ребенком (52 недели для матери и две недели для отца). Однако он является одним из самых дорогих мест для жизни — 5 037,80 доллара на семью из четверых человек. И также в городе заметно ниже уровень безопасности — 68 баллов.

И лучшим местом для воспитания детей и создания семьи стал город Брисбен, расположенный в Австралии. В Брисбене самое большое количество зеленых насаждений на 100 тысяч человек: 84,89 парков и игровых площадок. Город также занял второе место по уровню безопасности (90 баллов). К тому же в Австралии высокий уровень детской вакцинации (93,33%) и относительно других городов в списке низкая стоимость жизни — 3 390,70 доллара на семью из четверых человек.

Весь список из 20 лучших городов мира для воспитания детей выглядит так: Брисбен — Австралия; Лондон — Великобритания; Окленд — Новая Зеландия; Хельсинки — Финляндия; Сидней — Австралия, Перт — Австралия; Мельбурн — Австралия; Стокгольм — Швеция; Берлин — Германия; Сеул — Республика Корея; Париж — Франция; Нью-Дели — Индия; Прага — Чехия; Копенгаген — Дания; Барселона — Испания; Лиссабон — Португалия; Веллингтон — Новая Зеландия; Рим — Италия; Вена — Австрия; Мадрид — Испания.