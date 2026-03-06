Уровень мирового океана оказался выше прежних оценок

Повышение уровня моря, вызванное изменением климата, может угрожать значительно большему числу людей, чем считалось ранее. Ученые выяснили, что уровень мирового океана был сильно занижен из-за неточного моделирования, пишет The Guardian.

Новое исследование показало, что уровень океана в среднем на 30 сантиметров выше, чем считалось ранее. Однако в некоторых районах юга планеты, включая Юго-Восточную Азию и Индо-Тихоокеанский регион, разница может достигать и 100–150 сантиметров.

Повышение уровня моря представляет серьезную угрозу для прибрежных сообществ по всему миру. По оценкам Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата (IPCC), к 2100 году уровень моря может подняться на 28–100 сантиметров.

В ходе нового исследования доктор Филип Миндерхауд из Вагенингенского университета и докторант Катарина Зегер проанализировали 385 научных работ, опубликованных с 2009 по 2025 годы. Они обнаружили, что более чем в 90% случаях ученые не использовали прямые локальные измерения уровня моря. Вместо этого они опирались на данные о высоте суши, сопоставленные с глобальными геоидными моделями.

Такие модели оценивают уровень моря на основе параметров гравитации и вращения Земли. Однако, по словам исследователей, они не учитывают ряд факторов, которые влияют на уровень океана, включая ветры, океанические течения, температуру и соленость воды.

Из-за этого уровень моря мог быть занижен в среднем на 24–27 сантиметров в зависимости от используемой геоидной модели. В отдельных случаях расхождения между расчетами достигали 5,5–7,6 метра.

Новые расчеты показали, что если уровень моря поднимется на один метр, площадь прибрежных территорий, расположенных ниже уровня моря, может увеличиться примерно на 37%. Это может затронуть до 132 миллионов человек.

«Если уровень моря для конкретного острова или прибрежного города уже выше, чем предполагалось ранее, последствия его повышения проявятся раньше, чем прогнозировалось», — заявил Миндерхауд.

Ученые назвали эту проблему «междисциплинарным слепым пятном». Беспокойство, по их словам, вызывает тот факт, что многие из проанализированных ими работ, которые могут содержать неточности, используются в научной литературе и цитируются в последних докладах IPCC.