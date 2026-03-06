Названы самые частые запросы россиян к «Алисе AI»

Пользователи нейросети «Алиса AI» чаще всего задают ей простые информационные вопросы — от бытовых до познавательных. К такому выводу пришли в «Яндексе», проанализировав поток обращений. Результаты исследования опубликовал РБК.

Согласно данным, почти треть всех сообщений (32,7%) — это информационные запросы. Люди спрашивают нейросеть буквально обо всем: «как называлась главная площадь в Риме», «сколько вольт в стандартном автомобильном прикуривателе», «есть ли мышцы в хвосте у кошек» или «сколько платят за ночную работу». Такие вопросы задают, чтобы быстро получить конкретную информацию или разобраться в новой теме — будь то бытовой вопрос или что-то из профессиональной области.

Еще около 18% запросов связаны с медиаконтентом. Пользователи просят найти видео или инструкции — например, «как почистить помело» или «что можно сделать из гобелена своими руками». Иногда просят и сгенерировать изображения: например, «нарисовать зимний лес по стихотворению Тютчева». В эту же категорию попадают и просьбы «оживить» фотографии — например, чтобы «кот и кошка пожимали лапы».

Примерно 14% запросов связаны с советами и объяснениями. В 6% случаев пользователи просят объяснить сложные темы — например, школьную физику «простыми словами». Еще около 4% обращений — это просьбы дать практическую инструкцию: как собрать рулонные шторы или что-то починить в доме. В 2,5% случаев люди задают вопросы о здоровье, фитнесе или уходе за собой — например, какие анализы нужно сдать, чтобы проверить уровень витаминов. Еще примерно 2% пользователей просят нейросеть предложить идеи, например, как устроить сюрприз другу.

Заметная часть общения с нейросетью вообще не связана с поиском информации. Около 14% запросов относятся к коммуникации. Из них почти 9% — это просто разговоры с нейросетью. Так, пользователи спрашивают, какой у нее любимый цвет или мечтает ли она стать человеком. Еще 3,6% — это просьбы поиграть, например в импровизированные детские игры. Примерно 1% сообщений касается личных переживаний или вопросов об отношениях.

Еще около 9% всех запросов направлены на создание текстов. Пользователи чаще всего просят написать стихи, сказки или другие художественные тексты. Еще примерно 2% сообщений связаны с переводом, 1,7% — с просьбами сформулировать аргументы или сделать краткий конспект текста. В 1,6% случаев люди просят помочь написать письмо или поздравление, а около 1% — отредактировать уже готовый текст.

Математика и технологии занимают сравнительно небольшую долю — около 3% всех обращений. Чаще всего пользователи просят выполнить простые вычисления, например посчитать проценты. Такие задачи составляют примерно две трети всех математических запросов. Еще около 1% вопросов связан с программированием.

Исследование также показало, что чаще всего пользователи обращаются к нейросети с вопросами. На втором месте — просьбы что-то сделать, на третьем — личные высказывания. Самые длинные сообщения люди пишут, когда работают с текстами или вычислениями, а самые короткие — когда общаются с самой нейросетью или просят проанализировать изображение.