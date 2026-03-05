Лукашенко предложил женщинам писать ему в TikTok

Во Дворце независимости Беларуси прошло вручение государственных наград в честь Международного женского дня. Александр Лукашенко поздравил собравшихся дам с наступающим праздником, после чего предложил женщинам писать ему в TikTok, если их обидит какой-нибудь мужчина, передает телеграм-канал «Пул Первого».

«Если хоть один мужик вас обидит, найдите возможность — у нас ведь TikTok есть, каждое утро читаю, иногда до смешного доходит, — но если кто-то обидит вас, вы напишите мне. Я обязательно отреагирую», — заявил Лукашенко.

Он отметил, что глава администрации Дмитрий Крутой возьмет на контроль исполнение жалобы еще раньше. Кроме того, накануне праздника 8 марта Лукашенко подписал указ о помиловании 18 осужденных.

Среди них большинство, 11 человек, — женщины. Сообщается, что у шести из них есть дети, в том числе имеющие инвалидность и нуждающиеся в постоянной медицинской реабилитации.

Значительная часть помилованных была осуждена по делам, связанным с экстремистской деятельностью. В числе помилованных также оказались две супружеские пары, женщина на последних сроках беременности, и заключенная, которую осудили в возрасте 16 лет.

Ранее, 6 февраля 2026 года, во время совещания Лукашенко познакомили со снюсом. Премьер Беларуси Александр Турчин принес с собой баночку снюса, а затем дал небольшую инструкцию по его употреблению.

Лукашенко заинтересовался, будет ли от полученной дозы никотина кружиться голова. Он заявил, что ему хочется испытать головокружение, чтобы не получать от губернатора Гродненской области информацию о смерти телят.