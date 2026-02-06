EN
Интернет и мемы

Лукашенко познакомили со снюсом

2 минуты чтения 16:45

Премьер Беларуси Александр Турчин во время совещания с участием Александра Лукашенко принес с собой баночку снюса, а затем рассказал о нем самому Лукашенко. Видео с совещания выложил телеграм-канал «Пул первого».

Видео: «Пул первого» / Telegram

Турчин также дал Лукашенко небольшую инструкцию по употреблению снюса. Последний заинтересовался будет ли после него кружиться голова от полученной дозы никотина. Получив подтверждение, Лукашенко заявил, что уже придумал, в какой ситуации мог бы использовать снюс.

Этот вид бездымного табака употребляют, помещая небольшой мешочек в рот, под губу. Лукашенко заявил, что ему хочется испытать головокружение, чтобы не получать от губернатора Гродненской области информацию о смерти телят. 

Лукашенко попытался открыть переданную Турчиным баночку снюса, но не справился с этим. В ответ на предложение премьера о помощи, Лукашенко сказал, что пока не собирается «закладывать». Турчин же добавил, что снюс помогает успокоиться. Как именно на совещании началось обсуждение снюса, и откуда баночка с ним появилась у Турчина, телеграм-канал не сообщает. 

Увлечением снюсом известен президент Польши Кароль Навроцкий — он употребял табак в таком виде даже во время телевизионных дебатов, проходивших в рамках президентской кампании. Этот эпизод попал на камеры польских телеканалов. 

После того, как поляки начали обсуждать этот эпизод в интернете, глава штаба Навроцкого заявил, что снюс помогал политику «не заснуть во время тирад» соперника по выборам, Рафала Тшасковского. Изначально поляки решили, что Навроцкий употребил запрещенные вещества, а сам политик пытался убедить публику, что употреблял никотиновую жвачку, позже рассказав, что это был «никотиновый пакетик».

