Лукашенко познакомили со снюсом

Премьер Беларуси Александр Турчин во время совещания с участием Александра Лукашенко принес с собой баночку снюса, а затем рассказал о нем самому Лукашенко. Видео с совещания выложил телеграм-канал «Пул первого».
Турчин также дал Лукашенко небольшую инструкцию по употреблению снюса. Последний заинтересовался будет ли после него кружиться голова от полученной дозы никотина. Получив подтверждение, Лукашенко заявил, что уже придумал, в какой ситуации мог бы использовать снюс.
Этот вид бездымного табака употребляют, помещая небольшой мешочек в рот, под губу. Лукашенко заявил, что ему хочется испытать головокружение, чтобы не получать от губернатора Гродненской области информацию о смерти телят.
Лукашенко попытался открыть переданную Турчиным баночку снюса, но не справился с этим. В ответ на предложение премьера о помощи, Лукашенко сказал, что пока не собирается «закладывать». Турчин же добавил, что снюс помогает успокоиться. Как именно на совещании началось обсуждение снюса, и откуда баночка с ним появилась у Турчина, телеграм-канал не сообщает.
Увлечением снюсом известен президент Польши Кароль Навроцкий — он употребял табак в таком виде даже во время телевизионных дебатов, проходивших в рамках президентской кампании. Этот эпизод попал на камеры польских телеканалов.
После того, как поляки начали обсуждать этот эпизод в интернете, глава штаба Навроцкого заявил, что снюс помогал политику «не заснуть во время тирад» соперника по выборам, Рафала Тшасковского. Изначально поляки решили, что Навроцкий употребил запрещенные вещества, а сам политик пытался убедить публику, что употреблял никотиновую жвачку, позже рассказав, что это был «никотиновый пакетик».