Криминал

Бывшего зама Шойгу обвинили в хищениях

2 минуты чтения 16:07 | Обновлено: 16:43

Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова. Он задержан, решается вопрос о мере пресечения. Об этом сообщает РБК

По данным ведомства, Цаликов подозревается в создании преступного сообщества. Следствие считает, что участники этой группы в период с 2017 по 2024 год занимались хищением бюджетных средств.

Бывшему чиновнику вменяют 12 эпизодов растраты, легализацию похищенных денег, а также два эпизода получения взятки. Основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы, собранные Следственным комитетом совместно с ФСБ и подразделениями МВД России.

Арестован богатейший российский силовик
Арестован богатейший российский силовик
Он курировал почти все стройки Минобороны. Публично его обвинили во взятках, СМИ же говорят о госизмене
Общество5 минут чтения

Руслана Цаликова называют давним соратником Сергея Шойгу. Они работали вместе с 1990-х годов. Сначала в МЧС, затем в правительстве Московской области и позже в Министерстве обороны. В военном ведомстве Цаликов проработал больше 10 лет и занимал должность первого заместителя министра. Он считался одной из ключевых фигур команды Шойгу.

С поста первого замминистра обороны он был освобожден в июне 2024 года, спустя месяц после отставки Шойгу и смены руководства Минобороны. Близкий к российскому Генштабу телеграм-канал «Рыбарь» тогда писал, что он подал рапорт на увольнение по собственному желанию и скорее всего уйдет следом за Шойгу в Совет безопасности.

По данным того же телеграм-канала, в Минобороны Цаликов курировал ряд ключевых структур, включая департамент ведомственного финансового контроля и аудита, департамент военно-экономического анализа, а также правовой департамент.

Приемные родители годами растлевали детей
Приемные родители годами растлевали детей
Это было частью эксперимента известного сексолога, который отправлял мальчиков на воспитание к педофилам. Он считал, что ничего страшного не происходит
Мир14 минут чтения

Ранее уголовные дела были возбуждены в отношении других высокопоставленных чиновников Минобороны, занимавших посты заместителей Сергея Шойгу. В апреле 2024 года был арестован заместитель министра обороны Тимур Иванов по делу о получении взятки в особо крупном размере.

Летом того же года по делу о коррупции задержали бывшего заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова. По версии следствия, он мог использовать служебное положение для лоббирования контрактов и организации поставок в войска продукции по завышенным ценам.

Еще один бывший замминистра, генерал армии Павел Попов, также был задержан по обвинению в мошенничестве. Следствие считает, что он мог быть причастен к хищению бюджетных средств.

