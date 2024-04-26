Арестованный зам Шойгу стал жертвой «войны кланов» 

Арестованный по обвинению в коррупции экс-заместитель министра обороны Тимур Иванов стал жертвой «войны кланов» и предупреждением для самого Сергея Шойгу, пишет Reuters.

Собеседники агентства в российских политических кругах говорят, что борьба за деньги и влияние среди представителей российской элиты обострилась на фоне войны. А противоборствующие лагеря из политиков и бизнесменов сформировались вокруг армии, силовиков и российского ВПК, а также группы людей из Санкт-Петербурга, имеющих личные связи с Владимиром Путиным.

«Кому-то среди элиты не понравился тот факт, что Шойгу стал сильнее», — считает старший научный сотрудник центра изучения России и Евразии Фонда Карнеги Татьяна Становая. По ее словам, на Шойгу давит не сам Путин, а люди из его окружения, которые считают, что министр обороны «зарвался».

«Кто-то выступил против министра, который стал слишком могущественным, и пытается восстановить равновесие», — пояснила она.

С этой точкой зрения согласен бывший спичрайтер Путина, а ныне «иностранный агент» Аббас Галлямов. Он также считает арест Иванова попыткой ослабить позиции Шойгу.

«Иванов — один из самых близких людей к Шойгу. Его арест накануне назначения нового правительства сокращает шансы Шойгу удержаться на своем посту министра», — сказал он.

В свою очередь, политолог Сергей Марков уверен, что Шойгу, который занимает пост министра обороны с 2012 года, сохранит его несмотря ни на что. Марков считает, что после неудачного начала российского вторжения в феврале 2022 года Шойгу смог создать новую армию, отразить контрнаступление ВСУ в 2023 и укрепить позиции на фронте в этом году.

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