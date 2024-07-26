Героя России и бывшего зама Шойгу арестовали за откаты на пайках для военных

Дмитрия Булгакова, арестованного экс-заместителя Сергея Шойгу и Героя России, подозревают в получении откатов при заключении контрактов на продовольствие военных, в том числе в зоне проведения «СВО». О подробностях дела сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Генерал создал целую систему поставок некачественных продуктов в российские войска по завышенной цене. По словам источника агентства, в индивидуальных рационах питания, которые готовятся для военных, мясо говядины заменялось свининой и курятиной. В результате действительно качественные продукты просто не доходили до российских военных в Украине. Сам Булгаков при заключении контрактов с Минобороны получал откаты.

Следствие считает, что Булгаков лоббировал интересы «Грязинского пищевого комбината», используя свое служебное положение. Комбинат, с которым мог сотрудничать генерал, является одним из крупнейших поставщиков продовольствия для силовых структур и ведомств в России. Гендиректор предприятия Валерий Ковалевич был арестован еще в апреле по делу о ненадлежащей организации услуг по обеспечению питания для нужд Минобороны. По этому же делу были арестованы еще двое фигурантов.

При этом проблемы с продовольствием под руководством Булгакова были у военных не только в Украине, но и в Сирии. Источник издания Shot рассказывает, что с 2017 года генерал находился в Сирии. Генерал руководил поставками еды для российских военных из дачи в Тартусе. Личный состав жаловался на качестве еды, которую привозили из России, однако ситуация с пайками не менялась. В итоге военным приходилось покупать еду у местных за собственные деньги. Именно за работу в Сирии Булгаков получил звания Героя России.

Булгаков работал заместителем министра обороны 14 лет — с 2008 по сентябрь 2022 года. Он был снят со своего поста через три дня после начала мобилизации в России «в связи с переходом на другую работу». На своей предыдущей должности генерал отвечал за материально-техническое обеспечение российских войск.

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