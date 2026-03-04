Дудь рассказал о первом успехе в TikTok и «зумерской тряске»

Журналист Юрий Дудь в своем телеграм-канале поделился новыми впечатлениями от изучения поведения пользователей соцсети TikTok.

Я переехала в Черногорию и очень довольна Здесь по-доброму относятся к иммигрантам, а жизнь в маленьком городке у моря напоминает уютный ситком Общество 7 минут чтения

Он рассказал о новом феномене — «зумерской тряске». Дудь описал ее как стремление зумеров снимать контент сразу после включения камеры, не дожидаясь ее фокусирования.

При этом Дудь признался, что изначально был уверен в ином значении этого словосочетания. Журналист считал, что зумеры «трясутся» из-за недовольства молодых людей тем, что представители старших поколений также выкладывают контент в TikTok.

К публикации Дудь прикрепил несколько видео, демонстрирующих «зумерскую тряску». На них заметно, что создатели контента не обрезают первые секунды видео, когда гаджет трясется после нажатия на кнопку записи.

«Молодые люди спешат — и жить, и творить. Учитывая, что происходит с миром — максимальное понимание!» — прокомментировал свое открытие Дудь. Он также поделился своим первым успехом в TikTok — его фото набрало 1,4 миллиона просмотров.

Ранее журналист проанализировал феномен «паузы миллениалов». Он описал его как короткую задержку перед началом речи в видеороликах. «Пауза», по словам Дудя, отличает представителей этого поколения от зумеров.

Визуально журналист смог обнаружить ее, просматривая ролики в TikTok, созданные представителями разных поколений. Сама пауза длится недолго — от нескольких десятых долей секунды до секунды.

Дудь предположил, что причинами делать такие паузы могли стать различия в опыте освоения интернета у представителей этих поколений — использование разных устройств, иная ценность времени, СДВГ, гиперконтроль и желание убедиться, что камера действительно включена. Он признался, что его ровесники обнаружили такие паузы и в своих видеосообщениях после того, как Дудь обсудил с ними этот феномен.