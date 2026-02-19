Дудь завел TikTok и узнал о «паузе миллениала»

Журналист Юрий Дудь рассказал своим читателям в телеграме о феномене «миллениальской паузы» — короткой задержке перед началом речи в видеосообщениях, которая, по его словам, отличает миллениалов от зумеров. Он признался, что сам узнал о существовании такой отличительной черты недавно, когда начал осваивать TikTok.
По наблюдению Дудя, представители поколения Z начинают говорить сразу после включения камеры, «резко, реактивно». Миллениалы же, пишет журналист, делают небольшую паузу между нажатием кнопки записи и началом речи. Эта задержка длится от нескольких десятых долей секунды до секунды и получила название «миллениальская пауза».
Дудь отметил, что обратил внимание на это различие именно во время исследования TikTok. По его словам, визуально разницу можно заметить при сравнении роликов представителей разных поколений.
Причины феномена могут быть разными, полагает журналист. Среди возможных объяснений он назвал различия в опыте освоения интернета представителей двух поколений: использование разных устройств, иную ценность времени, очень распространенный сегодня СДВГ, гиперконтроль и желание убедиться, что камера действительно включена.
Дудь также связал «миллениальскую паузу» с культурным опытом своего поколения. Он упомянул, что обсуждал это с ровесниками, которые «росли на MTV, Сергее Супоневе и „Принце Персии“». По его словам, после этого многие из них пересматривали собственные видеосообщения и обнаруживали ту же характерную короткую задержку перед началом речи.
Феномен «миллениальской паузы» ранее обсуждался в англоязычных соцсетях и медиа как один из маркеров различий между поколениями миллениалов и зумеров.