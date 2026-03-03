СМИ: Трамп отказался от «реалити-шоу» на переговорах после ссоры с Зеленским

Совместные пресс-конференции президента США Дональда Трампа с участием иностранных гостей в Овальном кабинете, похоже прекратились, пишет Politico. По словам источников издания, иностранным лидерам этот формат никогда не нравился, а сам Трамп со временем пришел к выводу, что подобные «реалити-шоу» приносят ему меньше политической выгоды, чем ожидалось.

Встреча Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля 2025 года сорвалась в прямом эфире. При включенных камерах Зеленский резко возразил американскому коллеге, за что Трамп его долго отчитывал, а затем «выставил» из Белого дома до запланированного обеда.

Как отмечает Politico, в 2026 году Трамп не устроил ни одного «публичного спектакля» в Овальном кабинете с участием иностранного лидера. Три неназванных собеседника издания рассказали, что в последние месяцы несколько глав государств, планируя визиты в Белый дом, просили не подвергать их столь продолжительному «пресс-допросу».

«Иностранным лидерам это не нравится. Слишком легко, чтобы что-то пошло не так», — отметил один из собеседников.

«За эту игрушку ты убил старых людей» Знакомый Брежнева и крупный военачальник был убит в своей элитной квартире. Незадолго до этого к нему приходили «студенты журфака» Криминал 7 минут чтения

Неназванный высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что Трамп обычно легко соглашается на такие просьбы. «Лидеры попросили этого не делать, и он ответил: “Хорошо. Ладно”», — сказал чиновник. Он также добавил, что президент, возможно, и сам устал от этого формата.

Для самих зарубежных гостей затяжные пресс-конференции действительно становились «унизительным испытанием», так как им приходилось либо льстить Трампу, либо сдерживаться в ответ на неточные или резкие заявления, отмечает Politico. При этом в Белом доме признали, что открытые встречи в Овальном кабинете не всегда работали в интересах главы государства.

По мнению источников, такие мероприятия невольно укрепляли образ Трампа как политика, замкнутого в стенах Белого дома и чрезмерно сосредоточенного на внешней политике. Собеседник, близкий к Белому дому, отметил, что команда президента, возможно, «переборщила», сделав позолоченный Овальный кабинет главным фоном его повседневной деятельности.