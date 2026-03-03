EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

СМИ: Трамп отказался от «реалити-шоу» на переговорах после ссоры с Зеленским

2 минуты чтения 12:37

Совместные пресс-конференции президента США Дональда Трампа с участием иностранных гостей в Овальном кабинете, похоже прекратились, пишет Politico. По словам источников издания, иностранным лидерам этот формат никогда не нравился, а сам Трамп со временем пришел к выводу, что подобные «реалити-шоу» приносят ему меньше политической выгоды, чем ожидалось.

Встреча Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля 2025 года сорвалась в прямом эфире. При включенных камерах Зеленский резко возразил американскому коллеге, за что Трамп его долго отчитывал, а затем «выставил» из Белого дома до запланированного обеда. 

Как отмечает Politico, в 2026 году Трамп не устроил ни одного «публичного спектакля» в Овальном кабинете с участием иностранного лидера. Три неназванных собеседника издания рассказали, что в последние месяцы несколько глав государств, планируя визиты в Белый дом, просили не подвергать их столь продолжительному «пресс-допросу».

«Иностранным лидерам это не нравится. Слишком легко, чтобы что-то пошло не так», — отметил один из собеседников.

«За эту игрушку ты убил старых людей»
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Знакомый Брежнева и крупный военачальник был убит в своей элитной квартире. Незадолго до этого к нему приходили «студенты журфака»
Криминал7 минут чтения

Неназванный высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что Трамп обычно легко соглашается на такие просьбы. «Лидеры попросили этого не делать, и он ответил: “Хорошо. Ладно”», — сказал чиновник. Он также добавил, что президент, возможно, и сам устал от этого формата.

Для самих зарубежных гостей затяжные пресс-конференции действительно становились «унизительным испытанием», так как им приходилось либо льстить Трампу, либо сдерживаться в ответ на неточные или резкие заявления, отмечает Politico. При этом в Белом доме признали, что открытые встречи в Овальном кабинете не всегда работали в интересах главы государства. 

По мнению источников, такие мероприятия невольно укрепляли образ Трампа как политика, замкнутого в стенах Белого дома и чрезмерно сосредоточенного на внешней политике. Собеседник, близкий к Белому дому, отметил, что команда президента, возможно, «переборщила», сделав позолоченный Овальный кабинет главным фоном его повседневной деятельности.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я переехала в Черногорию и очень довольна
Общество
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Здесь по-доброму относятся к иммигрантам, а жизнь в маленьком городке у моря напоминает уютный ситком
00:01 2 марта
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Криминал
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Знакомый Брежнева и крупный военачальник был убит в своей элитной квартире. Незадолго до этого к нему приходили «студенты журфака»
00:01 1 марта
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Бывший раб спас целый город и стал миллионером
Мир
Бывший раб спас целый город и стал миллионером
Его пытались убить, но он выжил и добился успеха. После его смерти семью разорили, а наследие уничтожили
00:01 27 февраля
Полторы минуты ужаса
Общество
Полторы минуты ужаса
Внезапный смерч оставил сотни семей без дома, а несколько десятков человек погибли. Люди думали, что началась ядерная война
00:01 26 февраля
Щенок помог найти маньяка
Криминал
Щенок помог найти маньяка
Убийца отрезал жертвам грудь, а за его преступление посадили другого человека
00:01 24 февраля

Самое читаемое

Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца
Ученые проверили миф о безразличии кошек к своим хозяевам
WhatsApp показал инструкцию по обходу блокировок
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01 14 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца
Ученые проверили миф о безразличии кошек к своим хозяевам
WhatsApp показал инструкцию по обходу блокировок