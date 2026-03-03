В Европе назвали сроки начала войны с Россией

Окно возможностей для нападения России на европейские страны откроется в течение ближайших трех-шести лет. Об этом сказал глава Генштаба Чехии генерал Карел Ржехка со ссылкой на данные разведки, передает издание Aktualne.

«Вооруженный конфликт в Европе не исключен, и вероятность его возникновения обратно пропорциональна нашей решимости защищаться, а также инвестировать в оборону и единство с нашими союзниками», — сказал генерал.

Перед нападением Россия будет стремится расколоть и парализовать европейские страны на социальном и политическом уровне, добавил Ржехка. По его словам, к этому надо начинать готовиться уже сейчас.

Владимир Путин остается главной угрозой для Европы, подчеркнул глава Генштаба Чехии. Помимо этого, как отметил Ржехка, Москва явно не стремится к заключению мирного соглашения с Украиной, поэтому ЕС нужно готовиться к длительному конфликту.

«Россия хочет системы, в которой сильные могут делать, что хотят, а слабые должны это терпеть. Они хотят иметь право решать будущее своих соседей, включая Чешскую Республику — другими словами, они хотят ограничить право чешских граждан решать свое собственное будущее. Россия нападает на нашу свободу и суверенитет, это их цель, это не изменилось со времен царской России», — резюмировал Ржехка.

Это не первый случай, когда в Европе говорят о возможном нападении России. В частности, в октябре 2025 года начальник Главного штаба вооруженных сил Франции Фабьен Мандон рассказал, что ожидает «шоковый удар» со стороны России в течение трех-четырех лет.

В ноябре прошлого года министр обороны Германии Борис Писториус сказал, что минувшее лето, возможно, стало последним мирным для Европы. По его словам, война НАТО с Россией может начаться уже в ближайшее время.

Об угрозах со стороны России также в ноябре 2025 года предупреждал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Он отмечал, что союзники по альянсу должны быть готовыми к «длительной конфронтации» с Россией, независимо от того, как будет развиваться ситуация в Украине.

Россия не собирается нападать на Европу, но готова вступить в войну «прямо сейчас», если ее начнет Брюссель, сказал в декабре прошлого года Владимир Путин.