EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Новости

В Европе назвали сроки начала войны с Россией

2 минуты чтения 17:52

Окно возможностей для нападения России на европейские страны откроется в течение ближайших трех-шести лет. Об этом сказал глава Генштаба Чехии генерал Карел Ржехка со ссылкой на данные разведки, передает издание Aktualne.

«Вооруженный конфликт в Европе не исключен, и вероятность его возникновения обратно пропорциональна нашей решимости защищаться, а также инвестировать в оборону и единство с нашими союзниками», — сказал генерал.

Перед нападением Россия будет стремится расколоть и парализовать европейские страны на социальном и политическом уровне, добавил Ржехка. По его словам, к этому надо начинать готовиться уже сейчас.

«За эту игрушку ты убил старых людей»
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Знакомый Брежнева и крупный военачальник был убит в своей элитной квартире. Незадолго до этого к нему приходили «студенты журфака»
Криминал7 минут чтения

Владимир Путин остается главной угрозой для Европы, подчеркнул глава Генштаба Чехии. Помимо этого, как отметил Ржехка, Москва явно не стремится к заключению мирного соглашения с Украиной, поэтому ЕС нужно готовиться к длительному конфликту.

«Россия хочет системы, в которой сильные могут делать, что хотят, а слабые должны это терпеть. Они хотят иметь право решать будущее своих соседей, включая Чешскую Республику — другими словами, они хотят ограничить право чешских граждан решать свое собственное будущее. Россия нападает на нашу свободу и суверенитет, это их цель, это не изменилось со времен царской России», — резюмировал Ржехка.

Это не первый случай, когда в Европе говорят о возможном нападении России. В частности, в октябре 2025 года начальник Главного штаба вооруженных сил Франции Фабьен Мандон рассказал, что ожидает «шоковый удар» со стороны России в течение трех-четырех лет.

Я переехала в Черногорию и очень довольна
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Здесь по-доброму относятся к иммигрантам, а жизнь в маленьком городке у моря напоминает уютный ситком
Общество7 минут чтения

В ноябре прошлого года министр обороны Германии Борис Писториус сказал, что минувшее лето, возможно, стало последним мирным для Европы. По его словам, война НАТО с Россией может начаться уже в ближайшее время.

Об угрозах со стороны России также в ноябре 2025 года предупреждал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Он отмечал, что союзники по альянсу должны быть готовыми к «длительной конфронтации» с Россией, независимо от того, как будет развиваться ситуация в Украине.

Россия не собирается нападать на Европу, но готова вступить в войну «прямо сейчас», если ее начнет Брюссель, сказал в декабре прошлого года Владимир Путин.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я переехала в Черногорию и очень довольна
Общество
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Здесь по-доброму относятся к иммигрантам, а жизнь в маленьком городке у моря напоминает уютный ситком
00:01 2 марта
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Криминал
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Знакомый Брежнева и крупный военачальник был убит в своей элитной квартире. Незадолго до этого к нему приходили «студенты журфака»
00:01 1 марта
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Бывший раб спас целый город и стал миллионером
Мир
Бывший раб спас целый город и стал миллионером
Его пытались убить, но он выжил и добился успеха. После его смерти семью разорили, а наследие уничтожили
00:01 27 февраля
Полторы минуты ужаса
Общество
Полторы минуты ужаса
Внезапный смерч оставил сотни семей без дома, а несколько десятков человек погибли. Люди думали, что началась ядерная война
00:01 26 февраля
Щенок помог найти маньяка
Криминал
Щенок помог найти маньяка
Убийца отрезал жертвам грудь, а за его преступление посадили другого человека
00:01 24 февраля

Самое читаемое

Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца
Ученые проверили миф о безразличии кошек к своим хозяевам
WhatsApp показал инструкцию по обходу блокировок
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01 14 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца
Ученые проверили миф о безразличии кошек к своим хозяевам
WhatsApp показал инструкцию по обходу блокировок