Минувшее лето, возможно, стало последним мирным для Европы. Об этом в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил министр обороны Германии Борис Писториус. Он пояснил, что война НАТО с Россией может начаться уже в ближайшее время.

«Мы всегда говорили, что это может произойти в 2029 году. Однако сейчас есть другие, которые говорят, что это возможно уже в 2028 году, а некоторые военные историки даже считают, что мы провели последнее мирное лето», — сказал он.

Тайна офицера После серийного дезертирства молодых срочников полиция начала расследование. Оказалось, военные не сбежали — их похитили Криминал 14 минут чтения

При этом Писториус отметил, что для успешного противостояния России вооруженным силам стран НАТО необходима модернизация и перевооружение. По его словам, в Германии, в частности, с середины 2027 года начнут проводить комплексные медицинские обследования граждан, целью которых будет определение будущих призывников в случае введения чрезвычайного положения в стране. Министр пояснил, что Германия намерена сформировать армейский резерв, что должно укрепить общую обороноспособность страны.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что намерен сделать армию своей страны самой сильной в Европе. Он подчеркнул, что Германия должна помнить о своей исторической ответственности и быть способной обеспечить мир силой.

Я переехала в Польшу и счастлива Мы с мужем купили дом и подружились с соседями. Тут недорого и нет русофобии Общество 12 минут чтения

В свою очередь, Писториус летом заявлял, что немецкая армия в случае нападения России готова «убивать российских солдат». Министр тогда подчеркнул, что обеспечение мира и безопасности возможно только с позиции силы, а усиление вооруженных сил Германии, по его словам, не запугивание, а демонстрация готовности к защите.