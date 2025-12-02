Путин заявил о готовности России «прямо сейчас» начать войну с Европой

Россия готова вступить в войну с Европой «прямо сейчас», но только в том случае, если конфликт будет инициирован Брюсселем. Об этом Владимир Путин заявил журналистам после выступления на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!». Он подчеркнул, что Москва начинать эту войну не собирается. Слова политика приводит РИА «Новости».

«Мы не собираемся воевать с Европой, я уже об этом 100 раз сказал, но, если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас. Здесь не может быть никаких сомнений», — заверил Путин.

Он также коснулся темы украинского регулирования и заявил, что европейские государства «сами вывели себя» из этого процесса. У них нет мирной повестки, «они же на стороне войны», отметил Путин. И добавил, сейчас европейцы только мешают усилиям американской стороны по урегулированию, но они еще могли бы вернуться в переговорный процесс.

Владимир Путин также пригрозил «отрезать Украину от моря» в том случае, если Киев продолжит «пиратские» атаки на российские суда. Он добавил, что Москва готова расширить перечень целей для ударов и рассмотреть меры против судов тех стран, которые, по его мнению, помогают Украине. Президент не уточнил, что именно он считает «пиратством».

«Надеюсь, что украинское военное руководство, политическое руководство, а также те, кто стоит за их спиной, подумают, стоит ли продолжать такую практику», — заявил он.

Угрозы Путина прозвучали на фоне целой серии морских инцидентов. В последние дни несколько танкеров сообщали о нападениях беспилотников. В конце прошлой недели в Черном загорелись танкеры Kairos и Virat под флагом Гамбии, которые называли частью «теневого флота» России. А второго декабря у побережья Турции был атакован российский танкер Midvolga 2, перевозивший подсолнечное масло. Международные СМИ писал, что к атакам могут быть причастны украинские силы.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что Германия начала приводить в действие засекреченный оборонный план, подготовленный на случай возможного конфликта с Россией. Документ под названием OPLAN DEU описывает переброску сотен тысяч военнослужащих Германии, США и других стран НАТО к восточной границе. План включает маршруты через порты, реки, железные дороги и автомагистрали, а также меры по их защите.

По информации издания, реализации плана мешают устаревшее законодательство, нехватка персонала и изношенная инфраструктура. Речь идет о мостах и дорожных участках, не рассчитанных на тяжелую технику, и портах с ограниченными возможностями.