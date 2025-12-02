EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Путин заявил о готовности России «прямо сейчас» начать войну с Европой

2 минуты чтения 18:25 | Обновлено: 19:00

Россия готова вступить в войну с Европой «прямо сейчас», но только в том случае, если конфликт будет инициирован Брюсселем. Об этом Владимир Путин заявил журналистам после выступления на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!». Он подчеркнул, что Москва начинать эту войну не собирается. Слова политика приводит РИА «Новости».

«Мы не собираемся воевать с Европой, я уже об этом 100 раз сказал, но, если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас. Здесь не может быть никаких сомнений», — заверил Путин.

Он также коснулся темы украинского регулирования и заявил, что европейские государства «сами вывели себя» из этого процесса. У них нет мирной повестки, «они же на стороне войны», отметил Путин. И добавил, сейчас европейцы только мешают усилиям американской стороны по урегулированию, но они еще могли бы вернуться в переговорный процесс.

Главный политический кризис Украины с начала войны
Главный политический кризис Украины с начала войны
Друзей Зеленского заподозрили в коррупции. Теперь оппозиция требует отставки правительства
Политика7 минут чтения

Владимир Путин также пригрозил «отрезать Украину от моря» в том случае, если Киев продолжит «пиратские» атаки на российские суда. Он добавил, что Москва готова расширить перечень целей для ударов и рассмотреть меры против судов тех стран, которые, по его мнению, помогают Украине. Президент не уточнил, что именно он считает «пиратством».

«Надеюсь, что украинское военное руководство, политическое руководство, а также те, кто стоит за их спиной, подумают, стоит ли продолжать такую практику», — заявил он.

Угрозы Путина прозвучали на фоне целой серии морских инцидентов. В последние дни несколько танкеров сообщали о нападениях беспилотников. В конце прошлой недели в Черном загорелись танкеры Kairos и Virat под флагом Гамбии, которые называли частью «теневого флота» России. А второго декабря у побережья Турции был атакован российский танкер Midvolga 2, перевозивший подсолнечное масло.  Международные СМИ писал, что к атакам могут быть причастны украинские силы.

«Эффект Долиной»
«Эффект Долиной»
Певица продала квартиру из-за мошенников, а потом отсудила ее обратно, оставив новую хозяйку ни с чем. Теперь все хотят быть как она
Интернет и мемы7 минут чтения

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что Германия начала приводить в действие засекреченный оборонный план, подготовленный на случай возможного конфликта с Россией. Документ под названием OPLAN DEU описывает переброску сотен тысяч военнослужащих Германии, США и других стран НАТО к восточной границе. План включает маршруты через порты, реки, железные дороги и автомагистрали, а также меры по их защите.

По информации издания, реализации плана мешают устаревшее законодательство, нехватка персонала и изношенная инфраструктура. Речь идет о мостах и дорожных участках, не рассчитанных на тяжелую технику, и портах с ограниченными возможностями.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

«Эффект Долиной»
Интернет и мемы
«Эффект Долиной»
Певица продала квартиру из-за мошенников, а потом отсудила ее обратно, оставив новую хозяйку ни с чем. Теперь все хотят быть как она
00:01
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Повязанные кровью
Криминал
Повязанные кровью
На трассе в Подмосковье несколько лет жестоко убивали автомобилистов. Оказалось, преступления совершает банда, участники которой были у всех на виду
17:00 30 ноября
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Бывший силовик убил королеву красоты
Криминал
Бывший силовик убил королеву красоты
Он застрелил участницу конкурса «Миссис Бурятия» и еще двоих человек. Но в тюрьму его посадить не получится
00:01 29 ноября
Обладательница «Оскара» написала роман про российских олигархов и Рублевку
Интернет и мемы
Обладательница «Оскара» написала роман про российских олигархов и Рублевку
Книга стала бестселлером, но ее отказались публиковать в Украине
00:01 28 ноября

Самое читаемое

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин, только потому что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
СМИ: пропавшего из публичного поля Лаврова обвинили в саботаже
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Криминал
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Он показал удостоверение, но их это не остановило. Это привело к войне силовиков и вскрыло десятки преступлений
00:01 11 ноября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
СМИ: пропавшего из публичного поля Лаврова обвинили в саботаже