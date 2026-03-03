СМИ оценили влияние войны в Иране на Украину

Первые ощутимые последствия американо-израильской военной операции в Иране уже начали отражаться на Украине, пишет Politico. В частности, в начале марта была отложена встреча по обсуждению шагов, необходимых Киеву для продвижения к членству в ЕС. Кроме того, европейские чиновники начали опасаться, что США может потерять интерес к урегулированию войны в Украине.

По их словам, если США окажутся вовлечены в затяжной конфликт на Ближнем Востоке, его практические последствия могут оказаться даже серьезнее политических. Так, Украина может остаться без американского оружия, необходимого для противостояния ежедневным ракетным ударам России, поскольку значительная часть этих запасов будет расходоваться самими США для нанесения ударов по Ирану.

«Сохранить внимание США будет сложно. До войны с Ираном американцы уже проявляли меньше интереса и теряли терпение с Украиной. Трамп может потерять фокус на мирных переговорах, но в любом случае, разве они куда-то вели?» — заявил в разговоре с изданием неназванный европейский дипломат.

Ранее стало известно, что Кипр, председательствующий сейчас в Совете Европейского Союза, перенес неформальное заседание министров по европейским делам из-за атаки иранского дрона на британскую авиабазу Акротири. На встрече, помимо прочего, должны были обсудить реформы и процесс интеграции Украины и Молдовы в ЕС.

Для Киева это стало еще одним разочарованием со стороны ЕС, отмечает Politico. Так, в конце 2025 года ЕС не смог договориться о замороженных российских активах для финансирования восстановления Украины, а затем не смог окончательно согласовать обещанный долгосрочный кредит в 90 миллиардов евро. Без срочного нового финансирования Украине в следующем месяце грозит дефицит бюджета.

Неназванный европейский дипломат, знакомый с планами, сообщил Politico, что ЕС будет стремиться как можно скорее передать Украине оставшиеся документы по процессу вступления в блок. «Важно не потерять импульс. Мы не хотим, чтобы ситуация на Ближнем Востоке повлияла на это», — сказал он.

Однако некоторые украинские политики увидели в этих событиях и позитивные моменты. Так, глава комитета по международным делам парламента Украины Александр Мережко, заявил что «озабоченность Трампа войной в Иране не беспокоит его».

«В принципе, есть для нас определенные плюсы. Помимо того, что США лишают Россию поставщика оружия, удары по Ирану могут показать Трампу, что Украина “на той же стороне”, что и США — это две демократические страны, борющиеся с авторитарными режимами. Мы сражаемся против всей оси зла. Это не только Россия, это Иран, Северная Корея, это Китай, который экономически поддерживает российскую военную машину», — сказал он.

При этом заместитель главы комитета по нацбезопасности и обороне парламента Украины Егор Чернев предупредил, что если операции против Ирана затянутся и не достигнут целей, внимание США и международного сообщества к Украине может ослабеть.