Американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные штаты обладают безграничным запасом вооружений, благодаря чему могут вести войны «вечно». Об этом он написал на своей странице в Truth Social.

«Запасы боеприпасов Соединенных Штатов никогда не были выше и лучше, чем сейчас. Как мне сообщили сегодня, у нас есть практически бесконечный запас этого оружия. Войны можно вести вечно и очень успешно, используя только эти запасы, которые лучше, чем самое качественное оружие других стран», — написал Трамп.

В своем заявлении республиканец также обвинил бывшего президента страны Джо Байдена в том, что он безвозмездно отдавал оружие Украине.

«Сонный Джо Байден тратил все свое время и деньги нашей страны, отдав все П. Т. Барнуму (Зеленскому!) [Финеас Тейлор Барнум — основатель бродячего цирка в США — прим. “Холода”] из Украины на сумму в сотни миллиардов долларов, и, хотя он раздал так много супер-высокотехнологичного оружия (бесплатно), он не удосужился его заменить. К счастью, я восстановил вооруженные силы в свой первый срок и продолжаю это делать. Соединенные Штаты запаслись и готовы победить», — написал американский президент.

В этот же день, 3 марта, Трамп дал интервью NewsNation, в котором заявил, что Соединенные штаты уже близки к достижению целей военной операции в Иране, которую Белый дом начал с Израилем 28 февраля.

«Я много чего знаю и точно узнаю, когда это будет достигнуто. Это уже совсем близко. Мы наносим им большой урон, мы их сильно сдерживаем», — заявил Трамп.

Он также добавил, что наземная операция, скорее всего, не потребуется, потому что Соединенные штаты и так наносят «колоссальный урон».

Кроме того, Трамп анонсировал ответные меры после атаки двух беспилотников на посольство США в Эр-Рияде. Власти Саудовской Аравии сообщили, что зданию был нанесен «незначительный ущерб» из-за «небольшого пожара».