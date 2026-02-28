EN
США начали военную операцию в Иране

3 минуты чтения 11:18 | Обновлено: 14:12
США начали масштабную военную операцию в Иране, сообщил глава Белого дома Дональд Трамп. Он опубликовал восьмиминутное заявление в соцсети Truth Social.

«Мы начали масштабную военную операцию в Иране, мы уничтожим угрозу со стороны жестокого иранского режима», — заявил президент США. По его словам, цель атаки — уничтожение ядерной и ракетной программы Ирана.

Трамп призвал иранцев «захватить власть в своей стране» после завершения военной операции. Он назвал этот шанс «вероятно, единственным на протяжении многих поколений». Пентагон назвал операцию «Эпическая ярость».

Сын последнего иранского шаха Реза Пехлеви также обратился к гражданам страны. Он заявил, что атака Израилля и США — гуманитарное вмешательство, которое нацелено на действующий в исламской республике режим. При этом окончательную победу, по словам Пехлеви, должен одержать народ.

Исламская республика готовится нанести ответный удар, и он будет «сокрушительным», сказал Reuters иранский чиновник на условиях анонимности. В 11:12 по московскому времени Армия обороны Израиля заявила, что зафиксировала запуск ракет из Ирана. Вскоре, в 11:38 по московскому времени был зафиксирован повторный пуск.

Тегеран. Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Тем временем иранское агентство Tasnim заявило уже о третьей серии ударов по Израилю, а также опубликовало видео со столпом дыма, который, как утверждается, поднимается над Тель-Авивом после попадания иранской ракеты. Независимых подтверждений этому нет.

Высокопоставленный иранский чиновник на условиях анонимности заявил Al Jazeera, что Тегеран считает законной военной целью все объекты в регионе, связанные с Израилем и США. По данным катарского телеканала, Иран нанес ракетные удары по американским базам в Бахрейне, Кувейте и ОАЭ. Взрывы также прозвучали в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, сообщило AFP. На этом фоне страны Персидского залива закрыли свое воздушное пространство.

Иранское агентство Fars подтвердило, что Тегеран нанес ракетные удары по американским базам в регионе. Целями были, как утверждается, авиабазы «Аль-Удейд» в Катаре, «Али Аль-Салем» в Кувейте и «Аль-Дафра» в Объединенных Арабских Эмиратах, а также штаб-квартира Пятого флота США в Бахрейне.

Атака на Иран началась в 8:10 утра по местному времени (8:40 по московскому), сообщает The New York Times. В Тегеране и других иранских городах прогремели взрывы, вскоре после чего о нанесении «упреждающего удара» по исламской республике сообщил глава Минобороны Израиля Исраэль Кац.

Операция продлится как минимум несколько дней, пишет NYT. Об этом же заявили собеседники The Times of Israel и The Wall Street Journal. По данным последнего, США наносит удары по Ирану с помощью ракет «Томагавк», запущенные с моря, а также боеголовок, запущенные с воздуха. Как утверждается, в число целей входят ключевые фигуры иранского режима. «Президент Трамп в своем видео не оставил сомнений в том, что цель — смена режима», — отметили в NYT.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации сказал, что его страна вместе с США принимает меры для устранения «экзистенциальной угрозы», исходящей от Ирана. Он назвал операцию «Рык льва» и сказал, что она продлится несколько дней.

В российском МИД назвали военную операцию США и Израиля «заранее спланированным и неспровоцированным актом вооруженной агрессии».

«Намерения агрессоров понятны и декларируются ими вполне открыто — разрушить конституционный строй и уничтожить руководство неугодного им государства, которое отказалось подчиняться силовому диктату и гегемонизму», — говорится в заявлении дипведомства.

Россия призвала «немедленно вернуть ситуацию вокруг Ирана в русло политико-дипломатического урегулирования», а также заявила, что «готова содействовать поиску мирных развязок на базе международного права и баланса интересов вокруг Ирана».

Фото:@realDonaldTrump / X

