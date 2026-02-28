США начали военную операцию в Иране

США начали масштабную военную операцию в Иране, сообщил глава Белого дома Дональд Трамп. Он опубликовал восьмиминутное заявление в соцсети Truth Social.

«Мы начали масштабную военную операцию в Иране, мы уничтожим угрозу со стороны жестокого иранского режима», — заявил президент США. По его словам, цель атаки — уничтожение ядерной и ракетной программы Ирана.

Трамп призвал иранцев «захватить власть в своей стране» после завершения военной операции. Он назвал этот шанс «вероятно, единственным на протяжении многих поколений». Пентагон назвал операцию «Эпическая ярость».

Сын последнего иранского шаха Реза Пехлеви также обратился к гражданам страны. Он заявил, что атака Израилля и США — гуманитарное вмешательство, которое нацелено на действующий в исламской республике режим. При этом окончательную победу, по словам Пехлеви, должен одержать народ.

هم‌میهنان عزیزم،



لحظاتی سرنوشت‌ساز پیشِ روی ماست.



کمکی که رئیس‌جمهور ایالات متحده به مردم شجاع ایران وعده داده بود، اکنون رسیده است. این یک مداخله بشردوستانه است؛ و هدف آن، جمهوری اسلامی، دستگاه سرکوب و ماشین کشتار آن است؛ نه کشور و ملت بزرگ ایران.



اما، با وجود رسیدن این کمک،… pic.twitter.com/kRiamgeCpS — Reza Pahlavi (@PahlaviReza) February 28, 2026

Исламская республика готовится нанести ответный удар, и он будет «сокрушительным», сказал Reuters иранский чиновник на условиях анонимности. В 11:12 по московскому времени Армия обороны Израиля заявила, что зафиксировала запуск ракет из Ирана. Вскоре, в 11:38 по московскому времени был зафиксирован повторный пуск.

Тегеран. Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Тем временем иранское агентство Tasnim заявило уже о третьей серии ударов по Израилю, а также опубликовало видео со столпом дыма, который, как утверждается, поднимается над Тель-Авивом после попадания иранской ракеты. Независимых подтверждений этому нет.

Высокопоставленный иранский чиновник на условиях анонимности заявил Al Jazeera, что Тегеран считает законной военной целью все объекты в регионе, связанные с Израилем и США. По данным катарского телеканала, Иран нанес ракетные удары по американским базам в Бахрейне, Кувейте и ОАЭ. Взрывы также прозвучали в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, сообщило AFP. На этом фоне страны Персидского залива закрыли свое воздушное пространство.

Иранское агентство Fars подтвердило, что Тегеран нанес ракетные удары по американским базам в регионе. Целями были, как утверждается, авиабазы «Аль-Удейд» в Катаре, «Али Аль-Салем» в Кувейте и «Аль-Дафра» в Объединенных Арабских Эмиратах, а также штаб-квартира Пятого флота США в Бахрейне.

Атака на Иран началась в 8:10 утра по местному времени (8:40 по московскому), сообщает The New York Times. В Тегеране и других иранских городах прогремели взрывы, вскоре после чего о нанесении «упреждающего удара» по исламской республике сообщил глава Минобороны Израиля Исраэль Кац.

Операция продлится как минимум несколько дней, пишет NYT. Об этом же заявили собеседники The Times of Israel и The Wall Street Journal. По данным последнего, США наносит удары по Ирану с помощью ракет «Томагавк», запущенные с моря, а также боеголовок, запущенные с воздуха. Как утверждается, в число целей входят ключевые фигуры иранского режима. «Президент Трамп в своем видео не оставил сомнений в том, что цель — смена режима», — отметили в NYT.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации сказал, что его страна вместе с США принимает меры для устранения «экзистенциальной угрозы», исходящей от Ирана. Он назвал операцию «Рык льва» и сказал, что она продлится несколько дней.

אחיי ואחיותיי אזרחי ישראל, לפני שעה קלה יצאנו ישראל וארה״ב למבצע להסרת האיום הקיומי מצד משטר הטרור באיראן.



אני מודה לידידינו הגדול הנשיא דונלד טראמפ על מנהיגותו ההיסטורית.



במשך 47 שנים קורא משטר האייתוללות ״מוות לישראל״, ״מוות לאמריקה״. הוא הקיז את דמינו, רצח אמריקנים רבים וטבח… pic.twitter.com/itTF5b4jB4 — Benjamin Netanyahu — בנימין נתניהו (@netanyahu) February 28, 2026

В российском МИД назвали военную операцию США и Израиля «заранее спланированным и неспровоцированным актом вооруженной агрессии».

«Намерения агрессоров понятны и декларируются ими вполне открыто — разрушить конституционный строй и уничтожить руководство неугодного им государства, которое отказалось подчиняться силовому диктату и гегемонизму», — говорится в заявлении дипведомства.

Россия призвала «немедленно вернуть ситуацию вокруг Ирана в русло политико-дипломатического урегулирования», а также заявила, что «готова содействовать поиску мирных развязок на базе международного права и баланса интересов вокруг Ирана».