СМИ раскрыли новую цель российского наступления

2 минуты чтения 15:43 | Обновлено: 15:47

Французское издание Le Monde опубликовало репортаж о расположенном «на перекрестке трех фронтов» Днепре, который является одним из ключевых военных, логистических и гуманитарных узлов Украины. По данным издания, в случае нового наступления российской армии, именно Днепр может стать ее приоритетной целью.

В интервью Le Monde мэр города Борис Филатов заявил, что линия фронта постепенно приближается. Сам город, как отмечает издание, находится в самом центре войны в Украине. После затяжного наступления на Покровск российские войска с лета 2025 года продвинулись до границ Днепропетровской области, захватив несколько сел.

«Мы знали, что это произойдет, но приятного в этом мало. Для Москвы это символическая отметка», — утверждает Филатов.

Как отмечает Le Monde, темпы продвижения пока не позволяют говорить о непосредственной угрозе городу, однако его стратегическое значение для Москвы не вызывает сомнений.

«За эту игрушку ты убил старых людей»
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Знакомый Брежнева и крупный военачальник был убит в своей элитной квартире. Незадолго до этого к нему приходили «студенты журфака»
Криминал7 минут чтения

По данным издания, Днепр выполняет сразу несколько функций: это крупный промышленный центр, важнейший транспортный узел и главный логистический хаб для украинских сил, действующих на восточном и южном направлениях. Через город проходят маршруты снабжения, эвакуации раненых и доставки гуманитарной помощи.

Издание напомнило, что с 2014 года Днепр превратился в один из центров добровольческого движения и поддержки армии. Именно здесь формировались первые добровольческие подразделения, а город стал ключевой точкой координации помощи фронту.

Полторы минуты ужаса
Полторы минуты ужаса
Внезапный смерч оставил сотни семей без дома, а несколько десятков человек погибли. Люди думали, что началась ядерная война
Общество12 минут чтения

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти получили планы наступления вооруженных сил России на 2026-2027 годы, среди которых — продвижение в сторону Днепра.

«Понимаем, что их направления остаются актуальными — оккупация востока нашего государства, а именно Донецкой и Луганской областей. Они, безусловно, хотят продолжать в направлении Запорожской области, в направлении Днепра также. Им сложно, но они смотрят и на Одесский регион. Мы видим эти направления. Но эти карты пока что не имеют ничего общего с реальностью, потому что они не могут выполнить задачи», — цитирует Зеленского «Укринформ».

По словам украинского лидера, наступление, которое российская армия планировала на весну 2026 года, зависело от достижения целей на конец 2025 года. В результате, по словам Зеленского, российские военные «не могут начать мартовское наступление — именно то, которое они хотели».

