Интернет и мемы

«Подмену» Джима Керри заподозрили в сети

2 минуты чтения 10:07

В соцсетях обсуждают появление актера Джима Керри на церемонии премии «Сезар» в Париже. Пользователи назвали его буквально «неузнаваемым» и заподозрили участие двойника, пишет New York Post. Споры усилились после поста дрэг-артиста Алексиса Стоуна, который заявил, что это именно он «перевоплотился» в Керри. 

Я переехала в Черногорию и очень довольна
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Здесь по-доброму относятся к иммигрантам, а жизнь в маленьком городке у моря напоминает уютный ситком
Общество

26 февраля 64-летний актер получил почетную награду за вклад в кино и выступил с благодарственной речью на французском языке. Видео с красной дорожки и фрагменты его выступления быстро разошлись в соцсетях. В комментариях пользователи писали: «Кто это вообще?», «Он выглядит совсем по-другому», «Это не Джим». Некоторые утверждали, что у актера «другой цвет глаз» и «изменились движения», а авторы одного из вирусных постов даже выдвинули версию, что Керри якобы на самом деле «давно умер».

Так в соцсетях начали распространяться версии о «подмене» актера и участии в церемонии двойника. Одни комментаторы утверждали, что в Париже мог появиться не сам Керри. Другие, напротив, называли подобные предположения преувеличением и иронизировали над волной конспирологических интерпретаций.

Дополнительный резонанс вызвал пост дрэг-артиста и звездного визажиста Алексиса Стоуна, известного своими гиперреалистичными перевоплощениями знаменитостей. В самый разгар дискуссии он опубликовал в Instagram фотографии с церемонии и снимок маски, напоминающей черты актера, с подписью: «Алексис Стоун в образе Джима Керри в Париже».

Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
Мир

Этот пост набрал уже больше 10 тысяч комментариев. Пользователи пишут: «Я так и знал!», «Это лучший розыгрыш года» и «Поверю, когда выйдет закулисное видео». Другие усомнились в версии Стоуна и предположили, что он просто воспользовался ситуацией. 

Скептики обращают внимание, что во время церемонии Керри активно жестикулировал и демонстрировал характерную мимику, а также произнес речь на французском языке. Представители актера публично не комментировали ни слухи о «двойнике», ни заявление Стоуна.

Джим Керри — один из самых известных комедийных актеров 1990–2000-х годов. Он прославился ролями в фильмах «Маска», «Тупой и еще тупее» и «Брюс Всемогущий», а также получил признание критиков за драматические работы в «Шоу Трумана» и «Вечном сиянии чистого разума». В последние годы актер нечасто появляется на публике, что, вероятно, усилило внимание к его выходу на церемонии во Франции.

