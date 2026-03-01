EN
Интернет и мемы

СМИ рассказали о набирающем популярность тренде на расставание в опасных местах

2 минуты чтения 17:58 | Обновлено: 17:59

В мире растет популярность тренда под названием «альпийский развод» — так называют расставание в опасных или удаленных от населенных пунктов местах. Об этом пишет издание The Economic Times.

Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
Мир7 минут чтения

Ролики с рассказами пользователей интернета о расставании подобным образом набирают миллионы просмотров, а в комментариях к ним люди рассказывают об аналогичных случаях из своей жизни. Авторы материала считают, что случаи «альпийских разводов» становятся все более распространенными.

«Альпийским разводом» называют разрыв отношений по инициативе одного из партнеров, пока они вместе находятся в поездке или путешествии, например, в лесу или горах. The Economic Times отмечает, что термин отсылает к одноименному роману Роберта Барра 1893 года.

Его герой задумал убить свою жену во время поездки в швейцарские Альпы. Нынешний тренд не связан с планом лишить партнера жизни, но получил такое название в том числе из-за того, что самый популярный ролик о таком расставании, набравший более трех миллионов просмотров в TikTok, был посвящен истории женщины, которую бросил партнер во время горного похода.

Пользователи соцсетей поделились своими историями «альпийских разводов» и отметили, что партнер также бросал их во время совместного похода в лес и при природных условиях, которые делали сложным выживание в одиночку.

Ранее журналисты Би-би-си рассказали о новом опасном ЗОЖ-тренде, который распространяется в соцсетях. Его популяризируют блогеры, которые самостоятельно делают себе инъекции пептидов, официально продающихся «только для исследовательских целей».

Обычно они вводят себе препараты без регистрации у регуляторов и доказанной эффективности, делая также «коктейли» из нескольких веществ. Управление по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения Великобритании уже заявило, что будет убирать с рынка вещества, которые фактически используются людьми в качестве лекарства, но не имеют для этого официальной лицензии.

