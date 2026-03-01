СМИ рассказали о набирающем популярность тренде на расставание в опасных местах

В мире растет популярность тренда под названием «альпийский развод» — так называют расставание в опасных или удаленных от населенных пунктов местах. Об этом пишет издание The Economic Times.

Ролики с рассказами пользователей интернета о расставании подобным образом набирают миллионы просмотров, а в комментариях к ним люди рассказывают об аналогичных случаях из своей жизни. Авторы материала считают, что случаи «альпийских разводов» становятся все более распространенными.

«Альпийским разводом» называют разрыв отношений по инициативе одного из партнеров, пока они вместе находятся в поездке или путешествии, например, в лесу или горах. The Economic Times отмечает, что термин отсылает к одноименному роману Роберта Барра 1893 года.

Его герой задумал убить свою жену во время поездки в швейцарские Альпы. Нынешний тренд не связан с планом лишить партнера жизни, но получил такое название в том числе из-за того, что самый популярный ролик о таком расставании, набравший более трех миллионов просмотров в TikTok, был посвящен истории женщины, которую бросил партнер во время горного похода.

Пользователи соцсетей поделились своими историями «альпийских разводов» и отметили, что партнер также бросал их во время совместного похода в лес и при природных условиях, которые делали сложным выживание в одиночку.

