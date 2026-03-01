EN
Опасный ЗОЖ-тренд завирусился в соцсетях

2 минуты чтения 08:55

В соцсетях набирает популярность опасный велнес-тренд. Его активно продвигают блогеры, которые публикуют видео с самостоятельными инъекциями пептидов, официально продающихся «только для исследовательских целей». Об этом пишет Би-би-си.

Пептиды представляют собой короткие цепочки аминокислот, которые организм производит самостоятельно. Они регулируют множество процессов, от состояния кожи до обмена веществ. Некоторые из них используются врачами уже десятилетиями, в том числе инсулин. Однако в данном случае речь идет о препаратах без доказанной эффективности и регистрации у регуляторов.

Бум начался после того, как препараты GLP-1, такие как «Оземпик» или «Мунджаро», стали массовыми. По словам британского врача Майка Мрозински, их успех буквально «нормализовал использование иглы, снизив психологический барьер к самостоятельным инъекциям». Люди видят эффект от официальных лекарств и делают вывод, что любые пептиды безопасны.

В TikTok и Instagram пользователи публикуют видео, где вводят себе различные пептидные «коктейли». Среди популярных веществ — BPC-157, которому приписывают ускорение заживления и роста мышц, и TB-500, якобы уменьшающий воспаление. Некоторые пользователи комбинируют BPC-157 и TB-500 и называют такую смесь «Wolverine» в честь персонажа комиксов Marvel Росомахи, известного способностью к быстрой регенерации.

Производители указывают, что препараты предназначены для лабораторных исследований, но при этом активно рекламируют их как средство для омоложения и восстановления после травм.

Профессор анатомии Ланкастерского университета Адам Тейлор предупреждает, что такая практика превращает людей в «лабораторных крыс». По его словам, исследования этих веществ проводились только на животных. Кроме того, анализ некоторых образцов показал, что часть препаратов может быть загрязнена бактериальными токсинами. В больших дозах они способны вызвать тяжелые осложнения, вплоть до септического шока.

Несмотря на это, частные клиники уже предлагают пептидную терапию. Врачи признают, что препараты не лицензированы и официальных инструкций по их применению нет, но объясняют это высокой стоимостью полноценных клинических испытаний и сложностями с патентованием.

Управление по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения Великобритании (MHRA) заявило, что будет убирать с рынка препараты, которые фактически применяются как лекарства, но не имеют официальной лицензии. Ведомство также призвало не покупать и не использовать такие вещества, особенно если их рекламируют в соцсетях. Эксперты предупреждают, что мода на самостоятельные инъекции может обернуться серьезными последствиями.

