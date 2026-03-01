СМИ: США в течение нескольких дней столкнутся с нехваткой ракет-перехватчиков для отражения атак Ирана

Ответ Ирана на атаку со стороны США и Израиля оказался масштабнее, чем летом 2025 года. Тегеран запустил ракеты не только по Израилю, но и по объектам в Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейте и Бахрейне. У США же могут скоро закончится средства для их перехвата, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Для перехвата любой иранской ракеты США запускают две или три ракеты-перехватчика, чтобы минимизировать риски. Однако при сохранении текущих темпов запусков в Иране запасов у американских военных хватит всего на несколько дней, считают собеседники журналистов.

Научный сотрудник Тихоокеанского форума (американский научный институт, занимающийся исследованиями в области внешней политики в этом регионе) Уильям Альберке рассказал, что США и страны-союзники в регионе уже испытывали недостаток вооружения после конфликта между Израилем, США и Ираном в июне 2025 года.

Опрошенные агентством эксперты отметили, что текущий конфликт в Тегеране рассматривают как борьбу за выживание режима. Поэтому, по их мнению, Иран готов запускать тысячи ракет и дронов из своих запасов, чтобы удержать власть в стране.

Ближайшие дни покажут, какая из сторон конфликта лучше подготовилась к взаимным обстрелам, пишет Bloomberg. В материале также сообщается, что вооруженные силы США и Израиля в рамках своей тактики пытаются уничтожать ракеты, пусковые установки, а также высокопоставленных командиров Ирана, чтобы уменьшить вероятность их использования.

США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана 28 февраля, обстреляв территорию страны ракетами. Тегеран ответил на это собственными атаками на Израиль и объекты США в других государствах региона. Вечером 1 марта президент США Дональд Трамп заявил, что власти Ирана обратились к Белому дому с предложением возобновить переговоры.