Названы лидеры рейтинга доверия украинцев

2 минуты чтения 13:03 | Обновлено: 13:46
Президент Украины Владимир Зеленский занял лишь четвертое место в рейтинге доверия жителей Украины к публичным персонам. Об этом говорится в результатах исследования международной компании Ipsos.

Аналитики провели опрос среди 2003 респондентов старше 18 лет с 13 по 19 февраля 2026 года. В ходе опроса 63% украинцев заявили, что доверяют бывшему главнокомандующему ВСУ, послу Украины в Великобритании Валерию Залужному. Не доверяют ему всего 22% опрошенных.

Второе место в рейтинге занял боксер Александр Усик с уровнем доверия 56%, а третье — руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, которому доверяют 55% опрошенных.

«Заметная закономерность: три самые авторитетные фигуры — это лидеры военного времени или национальные символы, а не профессиональные политики», — подчеркнули авторы исследования. 

Президент Украины Владимир Зеленский с показателем доверия 49% оказался на четвертой позиции в рейтинге. 

С положительным балансом доверия в списке оказались глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким (доверяют 39%, не доверяют 29%) и мэр Харькова Игорь Терехов (доверяют 30%, не доверяют 25%). Командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий набрал равные показатели доверия и недоверия — по 26%.

Самый высокий уровень недоверия оказался у профессиональных политиков: лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко (14% доверия, 70% недоверия), главы «Европейской солидарности» Петра Порошенко (24% доверия, 63% недоверия) и главы группы «Платформа за жизнь и мир» Юрия Бойко (8% доверия, 62% недоверия).

Согласно результатам опроса, большинство украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении (37%), в то время как оптимистично настроены лишь 29%. Треть респондентов (34%) пока не определились.

По данным аналитиков, в ходе опроса пожилые люди и мужчины показали более высокий оптимизм, чем молодежь и женщины.

Фото:Thomas Krych / ZUMA Press Wire / Reuters

